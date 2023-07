22-letna športna plezalka iz Radovljice Vita Lukan, ki je zaradi poškodbe kolena in operacije izpustila večji del balvanske sezone, je sinoči pred več tisoč navijači v Brianconu v Franciji slavila veličastno zmago. "Presenetila sem še sama sebe," je priznala po svoji prvi zmagi v svetovnem pokalu, ki ji bo vlila dodatne samozavesti pred svetovnim prvenstvom v športnem plezanju, ki bo v Bernu med 1. in 12. avgustom.

"V svoji karieri sem nastopila že na kar nekaj finalih, tokrat pa mi je končno uspelo tudi dobro odplezati. Presenetila sem samo sebe, da sem na koncu stisnila še tistih nekaj gibov. Zmaga mi pomeni neverjetno veliko, še posebej po nekoliko težjem začetku sezone, operaciji in vseh težavah s kolenom. Res sem vesela, da se mi je vse skupaj končno sestavilo," se je med izjavo za Planinsko zvezo Slovenije smejalo 22-letni Radovljičanki Viti Lukan, ki se v letošnji sezoni vrača po (še eni) poškodbi kolena.

"Bila je res težka sezona. Januarja sem si poškodoval koleno in nato še februarja in od takrat nisem plezala do sredine aprila. Imela sem strgane sprednje križne vezi (ACL) in meniskus, zato sem morala na operacijo, kjer so mi odstranili pol meniskusa. Sezona je bila zame težka, zmaga je nepričakovana, a mi veliko pomeni," je povedala v prvi izjavi za IFSC.

Do zdaj je bil najboljši dosežek Lukanove v svetovnem pokalu 3. mesto v težavnosti, in to na istem prizorišču, kot se je sinoči veselila zmage. V Brianconu je bila predlani tretja.

Foto: Jan Virt/IFSC

Foto: Jan Virt/IFSC Najboljše tri v Brianconu: Čehinja Eliška Adamovska (2. mesto), zmagovalka Vita Lukan in Francozinja Manon Hily na 3. mestu. Foto: Jan Virt/IFSC

Zmaga tik pred svetovnim prvenstvom v športnem plezanju, ki bo v Bernu v Švici med 1. in 12. avgustom, bo Lukanovi prinesla izjemno mero samozavesti. "Zmaga pred svetovnim prvenstvom je najboljša mogoča motivacija, še posebej zato, ker se mi je zdelo, da mi na zadnjih treningih te potrditve primanjkuje. Tak 'boost' dva tedna pred Bernom je več kot dobrodošel."

Večkratna osmoljenka: od poškodbe do covid-19



Viti Lukan, vrhunski plezalki in študentki fizioterapije, so poškodbe in covid-19 že večkrat v karieri prekrižali načrte. Tako se je zaradi poškodbe kolena leta 2019 morala odpovedati boju za olimpijski nastop v Tokiu (izpustila je olimpijske kvalifikacije), zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus pa je ostala brez nastopa na evropskem prvenstvu v Moskvi 2021, kjer bi bila v igri za naslov evropske prvakinje v težavnosti, njeni paradni disciplini, iz istega razloga pa je morala maja lani balvansko tekmo v Seulu spremljati iz hotelske sobe.

Kar pet Slovenk v polfinalu

Kljub temu, da je bila Lukanova edina slovenska finalistka v Brianconu, je bil z rezultatskim izkupičkom slovenske reprezentance zadovoljen tudi selektor Gorazd Hren. V polfinale se je namreč uvrstilo kar pet Slovenk od šestih.

"Zelo lep rezultat sta v Brianconu dosegli tudi Lucija Tarkuš, ki je samo za eno mesto zgrešila nastop v finalu (9. mesto), in Sara Čopar, ki je bila 11. Vita je vse to nagradila z zmago, ki si jo je res zaslužila in jo je že nekaj časa čakala. Vsi smo zelo veseli zanjo. Pri fantih so bili dosežki slabši. V polfinale se je žal uvrstil samo Luka Potočar, kjer pa ni odplezal najbolj optimalno, naredil je kar nekaj napak in žal rezultat na koncu ni bil tak, kot ga je pričakoval in kot smo si ga želeli mi. Ampak me ne skrbi, Luka zna odplezati in naslednjič bo boljše," je prepričan Hren.

Uvrstitve preostalih slovenskih tekmovalcev Sara Čopar je zasedla 11., Lučka Rakovec 20., Lana Skušek pa 26. mesto. V kvalifikacijah je izpadla Katja Debevec, ki je tekmovanje v Brianconu končala na 42. mestu. V moški konkurenci je Luka Potočar zasedel 19. mesto. Že v kvalifikacijah so izpadli preostali štirje Slovenci. Milan Preskar je bil 30., Martin Bergant 37., Zan Lovenjak Sudar 45. ter Anže Peharc 59.

Japonsko obarvan finale

V moški konkurenci je bil finale povsem japonsko obarvan, v njem je nastopilo kar sedem plezalcev iz dežele vzhajajočega sonca. Na koncu je smetano pobral Sorato Anraku, ki je edini priplezal do vrha, za njim sta se uvrstila Taisei Homma in Satome Joshida (oba 49+). Švedski "vsiljivec" Hannes Puman je zasedel predzadnje, sedmo mesto.

Sorato Anraku je zmagal v japonsko obarvanem finalu, v katerem je bilo kar sedem Japoncev in en Šved. Foto: Jan Virt/IFSC

