Velik uspeh slovenskega kajakaškega dvojca

Drugi tekmovalni dan svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v Poznanju sta za veselje v slovenski reprezentanci poskrbela Mia Medved in Rok Šmit, ki sta v finalu mešanih kajakaških dvojcev na 500 metrov osvojila srebrno kolajno.

Špela Ponomarenko Janić je bila na 200 metrov četrta, Anže Urankar in Rok Šmit sta med moškimi dvojci na 500 metrov osvojila šesto mesto, Mia Medved in Anja Osterman pa sta bili med ženskimi dvojci na isti razdalji deveti.

Medved in Šmit, ki sta v konkurenci mešanih kajakaških dvojcev na 500 metrov zelo dobro tekmovala že v lanski sezoni in bila na svetovnem prvenstvu četrta, sta na drugi postojanki svetovnega pokala na Poljskem osvojila srebrno kolajno. Tokrat je primorsko-gorenjska naveza zaostala le za poljskim dvojcem Martyna Klatt - Jakub Stepun, in sicer za 47 stotink sekunde.

V prav tako neolimpijski disciplini, tekmi kajakašic na 200 metrov, je bila visoko tudi Špela Ponomarenko Janić, ki je po petkovih kvalifikacijah in zmagi v svoji skupini veljala za eno glavnih favoritinj tudi v finalu. V odločilni tekmi je v cilj priveslala kot četrta, bronasta kolajna pa se ji je izmuznila za pičli dve stotinki. Za zmagovalko finala, Kitajko Mengdie Jin, je zaostala za sekundo in desetinko.

V finalu B na 200-metrski razdalji je veslala Ana Šteblaj in bila peta, kar ji je v končni razvrstitvi prineslo 14. mesto.

V drugem delu tekmovalnega sporeda je sledil nov sklop kvalifikacij. V neolimpijski disciplini kajakašev na 200 metrov je Urankar v svoji kvalifikacijski skupini dosegel najhitrejši čas in se tako neposredno uvrstil v nedeljski finale A, na isti razdalji pa je Anže Pikon v svoji skupini zasedel četrto mesto in bo v nedeljo nastopil v polfinalu.

Sledili sta še kvalifikacijski tekmi v olimpijskih disciplinah kajakašic na 500 metrov in kajakašev na 1000 metrov. Med kajakašicami je Osterman v svoji skupini v cilj priveslala kot prva, s tem pa si zagotovila napredovanje v nedeljski polfinale. Na isti razdalji je veslala tudi Špela Ponomarenko Janić. V svoji kvalifikacijski skupini je bila četrta, kar je tudi zadostovalo za polfinale.

V polfinalni fazi tekmovanja bosta tudi oba slovenska predstavnika med kajakaši na 1000-metrski razdalji. Jošt Zakrajšek je v cilj tretje kvalifikacijske skupine priveslal kot četrti, Simon Oven pa je bil v svoji skupini šesti.

