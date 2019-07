Velenškova tretja v Zagrebu, Apotekarjeva peta

Slovenska judoistka Anamari Velenšek je tretji dan velike nagrade v Zagrebu osvojila tretje mesto v kategoriji nad 78 kilogramov. Peta je bila evropska prvakinja Klara Apotekar v kategoriji do 78 kilogramov. Narsej Lackovič in Vito Dragič sta ostala brez uvrstitve.

Ana Velenšek je uvodoma premagala Madžarko Emese Karpati, zatem pa Kitajko Yanan Jiang. Četrtfinale proti Japonki Akiri Sone se ni izšel v prid Velenškove, saj si je Japonka najprej priborila prednost vazarija, nato pa malo pred koncem rednega dela zaključila dvoboj z metom za ippon.

Do boja za bronasto kolajno se je prebila preko Ukrajinke Tarasove, na kateri je izvedla vzvod na komolec in jo prisilila k predaji dvoboja. Zadnja prepreka med Velenškovo in bronasto kolajno je bila Turkinja Kayra Sayit. V tretji minuti dvoboja je Slovenka izvedla končni prijem in ga držala do konca ter z ipponom premagala Turkinjo.

Tudi Klara Apotekar je bila blizu stopničkam. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Klara Apotekar si je v prvem krogu ugnala Belgijko Sophie Berger. V drugem dvoboju je bila boljša od Črnogorke Jovane Peković. Napredovala je v četrtfinalni dvoboj, kjer je premagala domačinko Karlo Prodan v podaljšku z ipponom.

Za mesto v finalu se je borila s Francozinjo Fanny Estelle Posvite, ki je borbo dobila v prvi minuti dvoboja z ipponom. Apotekarjeva se je tako udarila za bronasto kolajno v kategoriji do 78 kilogramov z Nizozemko Marhinde Verkerk. Obe sta prejeli po dve kazni, nato pa je v boju za zlato točko Nizozemka izkoristila nepazljivost evropske prvakinje in si priborila ippon.

Narseja Lackoviča (v modreem) je ustavil Gruzijec Beka Gviniašvili. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Narsej Lackovič je v prvem krogu kategorije do 90 kilogramov premagal Belorusa Viktarja Kliavusauja, nato pa mu je pot v naslednji krog tekmovanja preprečil Gruzijec Beka Gviniašvili. Vita Dragiča je iz nadaljnjega tekmovanja v kategoriji nad 100 kilogramov izločil Uzbekistanec Alisher Yuspov.

V soboto je za najboljšo uvrstitev slovenske ekipe poskrbela Tina Trstenjak, ki je zmagala v kategoriji do 63 kilogramov.

