Vedenejeva 12. v Sofiji, z obročem in s trakom v finalu

Tekmovanje, ki so ga zaradi koronske pandemije in z njo povezanih omejitev tako kot že jesensko evropsko prvenstvo izpustile večkratne olimpijske, svetovne in evropske prvakinje Rusinje, se je danes za posameznice nadaljevalo z nastopi s kiji in trakom.

Vedenejeva se je prvi dan z obročem z osmim dosežkom uvrstila v finale najboljše osmerice, z žogo pa je z enajstim ostala zunaj finalistk. Danes pa je imela s kiji (21,300 točke) 25. dosežek, s trakom (20,200) pa je bila 26-letna tekmovalka iz Irkutska sedma.

Z 98,450 točke je zmagala Ashramova, druga je bila Bolgarka Borjana Kalein (98,250), tretja pa Belorusinja Alina Harnasko (96,150). Vedenejeva je skupno zbrala 87,050 točke, kar je zadostovalo za končno 12. mesto.

Na svetovnem pokalu v Sofiji je Slovenijo zastopala tudi mlada Brigita Kraševec, ki je bila po prvem dnevu na 54. mestu med 60 tekmovalkami, po drugem pa je z mnogbojskim zbirom 63,900 točke zasedla končno 51. mesto. Najboljši dosežek ji je uspel z žogo in s kiji, z obema rekvizitoma je imela 48. dosežek.

Vedenejevo v nedeljo čakata še finalna nastopa z obročem in trakom.