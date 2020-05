Vadbeni centri še vedno ostajajo zaprti

"Fitnes ne predstavlja le prostor, temveč način življenja, ki temelji na zdravju, dobremu počutju, psihičnemu in fizičnemu, preventivi pred poškodbami, ter izboljšanju socialne note. Gre za povezovanje skupnosti, zagotavljanje delovne sile, zmanjševanje kriminala. Fitnes je eno izmed pomembnejših področij, ki skrbi za krepitev zdravja za vse," poudarjajo v zvezi za fitnes.

"Če želimo zagotoviti oziroma ohraniti primerne sposobnosti državljanov in državljank Slovenije, dobro telesno kondicijo, ter izhajati iz tega, da ostanejo čili (dobro počutje, celovito ravnovesje, celostno zdravje, sproščanje, duševno skladje), je potrebno omogočiti dostop do strokovne in kvalitetne vadbe, ki jo v prvi vrsti za splošno populacijo ponujajo različni fitnes centri. Redna telesna vadba na področju športne rekreacije je ključnega pomena za vse starostne skupine, posebej rizične. Med njih spadajo tudi posamezniki, ki so v obdobju postrehabilitacije in starostniki," še poudarjajo.

V fitnes zvezi zato vlado pozivajo k odprtju fitnes centrov ter ostalih športnih objektov, s čimer se bo omogočilo izvajanje vadb v zaprtih prostorih tudi na področju športne rekreacije.

