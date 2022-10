Tjaša Pintar bo v ZDA edina slovenska plavalna predstavnica

Toronto in Indianapolis sta naslednji postaji plavalcev za svetovni pokal. Slovenske barve bo na obeh prizoriščih zastopala Tjaša Pintar, ki je prijavljena v disciplinah 50 m prosto, 100 m prosto, 200 m prosto, 100 m mešano in 200 m mešano, so sporočili iz Plavalne zveze Slovenije.

"Predvsem si želim uživati v tekmah in maksimalno izkoristiti vsako priložnost. Cilji so osebni rekordi in norma za svetovno prvenstvo. Trenirala sem dobro in v določenih tehničnih elementih tudi napredovala. To si želim uspešno prenesti v plavanje na tekmi," je pred odhodom v Severno Ameriko napovedala Pintarjeva.

Tekma v Torontu bo že ta konec tedna, od 28. do 30. oktobra, tekma v Indianapolisu pa sledi od 3. do 5. novembra.