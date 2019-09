V plezalnem centru Ljubljana odprli plezalni vrt z novo zunanjo steno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Plezalno steno pa so pred uradnim odprtjem že preizkusili tudi slovenski reprezentanti.

Plezalno steno pa so pred uradnim odprtjem že preizkusili tudi slovenski reprezentanti. Foto: Izabela Ravnikar/STA

V Plezalnem centru Ljubljana so danes odprli plezalni vrt s plezalno steno. Zunanja plezalna steza, ki je visoka 15,5 metra bo namenjena tako rekreativcem kot profesionalcem, leva stran stene pa je prilagojena tudi hitrostnemu plezanju. V planinski zvezi novo pridobitev pozdravljajo, saj plezalnih površin za trening v Sloveniji primanjkuje.

Kot je na odprtju povedal načelnik Komisije za športno plezanje pri Planinski zvezi Slovenije Aleš Pirc, ima hitrostno plezanje v zadnjem času vse več privržencev, medtem ko je v preteklosti nekoliko zaostajalo za tradicionalnim težavnostnim plezanjem in novejšimi, privlačnejšimi balvani.

Po uspehih slovenskih plezalcev, predvsem Janje Garnbret, se je zanimanje mladih za plezanje močno povečalo, celo toliko, da morajo nekateri klubi zaradi pomanjkanja kapacitet mlade zavračati, je poudaril Pirc. "Na planinski zvezi se zato zavzemamo, da bi v Sloveniji zgradili čim več plezalnih centrov, tako da bi vsi, ki jih plezanje zanima, imeli možnost za trening," je dodal.

Plezalna stena, ki je malce previsna in prilagojena za vse tri discipline, bo odprta vse dni v letu, razen ob slabem vremenu in temperaturah pod deset stopinj Celzija, v poletnem času pa bodo ob steni prižgani tudi reflektorji, tako da bo plezanje omogočeno do 22.30, je povedal upravnik Plezalnega centra Ljubljana Matjaž Jeran.

Plezalna stena bo odprta vse dni v letu. Foto: Izabela Ravnikar/STA

Plezalno steno pa so pred uradnim odprtjem že preizkusili tudi slovenski reprezentanti. "Verjamemo, da bo večino od njih še dodatno motivirala za trening v hitrosti. Prav ta plezalna disciplina bo namreč na pomembnih tekmah odločala ob izenačenih rezultatih v težavnosti in balvanih," je ob tem še opozoril Pirc.

Obiskovalce pa je pozdravil tudi župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković. Dejal je, da ga veseli, da je plezalni center pred šestimi leti zrasel na tem mestu in da je to velika pridobitev za prestolnico. V okolici plezalnega centra nameravajo postaviti tudi več drugih igrišč in Ljubljani dodati še en športni center, je povedal.

Poleg stene pa so na plezalnem vrtu odprli tudi otroško plezalno igrišče Kuža Pazi, ki ga je plezalni center postavil v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav.

Preberite še: