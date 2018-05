V Laškem najboljši Hrvaška in Italija

V Laškem se je slavnostno sklenil največji namiznoteniški turnir za športnike invalide na svetu. Mesto ob Savinji je gostilo 15. Slovenia Open Thermana Laško, kjer je sodelovalo 367 športnic in športnikov iz 44 držav. V ekipnih tekmah so danes, zadnji dan tekmovanja, pri ženskah zmago slavile Hrvatice, pri moških pa Italijani.

Tekmovanje je organizirala Zveza za šport invalidov Slovenije Paraolimpijski komite (ZŠIS-POK) v sodelovanju z Namiznoteniško zvezo Slovenije.

"To je turnir, ki ga delamo za športnike, ki iz leta v leto potrjujejo z besedami in dejanji, da se v Laškem dobro počutijo. Letos večjih težav pri organizaciji ni bilo, za to na tem mestu iskrena zahvala organizacijskemu odboru, ki je dobro opravil svoje delo. Z roko v roku pa gresta letos tekmovalni in organizacijski uspeh, zato je v prvi vrsti poskrbel 20-letni Luka Trtnik, ki je pravi biser v svetovni konkurenci. Če bo nadaljeval v tem tempu in na domačem svetovnem prvenstvu pridobil pomembne točke, je vse mogoče," je svoje vtise strnil Damijan Lazar, predsednik ZŠIS-POK.

Tudi Andreja Dolinar je zadovoljna z doseženim. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V posamični konkurenci se je 20-letni Domžalčan Luka Trtnik prebil med osem, kjer je potem klonil proti predstavniku Egipta. "Rezultat me je presenetil. Je pa velika vzpodbuda za naprej. Dobro delo se izplača in prinaša rezultat. Še naprej bom zavzeto treniral. Zdaj mi je uspelo, sledijo novi turnirji, kjer se bo treba dokazati," je dejal Trtnik, ki bi ob take tempu uspehov (na mednarodni lestvici se dviga, ko premaguje boljše od sebe) lahko celo resno kandidiral za nastop na paraolimpijskih igrah leta 2020.

"Zadovoljna sem. Pokazala sem, da znam in zmorem. Predvsem pa je do izraza prišla moja psihološka stabilnost. Obžalujem le zapravljeno priložnost v igri dvojic, kjer pa sva imeli smolo z žrebom, za nameček pa se je videlo, da sva premalo uigrani, da bi bili konkurenčni," je povedala izkušena Andreja Dolinar, ki je kot Trtnik v posamični konkurenci prišla med osem najboljših.

Počitka ne bo, reprezentanca bo nadaljevala z delom pod taktirko trenerja Darka Kojadinoviča. Organizacijska ekipa v razširjeni postavi pa je pred sklepnim delom priprav na svetovno prvenstvo športnikov invalidov v namiznem tenisu. Tekmovanje, imenovano SPINT2018, bosta med 15. in 21. oktobrom letos gostila Celje in Laško.