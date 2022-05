Turnir v Laškem za Slovence uspešen, tudi s polfinalom Trtnika

Na največjem takšnem namiznoteniškem turnirju na svetu za športnike invalide je v štirih dneh tekmovalo 330 igralk in igralcev iz 38 držav. Slovenijo je zastopala četverica Primož Kancler, Bojan Lukežič, Andreja Dolinar in Luka Trtnik.

Slednji, tudi udeleženec zadnjih paraolimpijskih iger v Tokiu, je prišel najdlje in se prvič v karieri uvrstil v polfinale turnirjev najvišjega ranga. Trtnik je nazadnje klonil v polfinalu, kjer ga je s 3:2 v nizih porazil Tajec Chalermpong Punpoo, ki je povedel 1:0 in 2:1 v nizih. Slovenski predstavnik se je vrnil v igro in imel v petem odločilnem nizu celo žogico za zmago, saj je vodil 11:10. V finalu je potem Tajca premagal Britanec John William Bayley s 3:0 v nizih.

"Rekel sem, da je vse mogoče, če bo pokazal svojo najboljšo igro. To se je danes zgodilo. Tekmec je vodil že 2:1 v nizih, v četrtem pa je bilo 6:1. Čutil sem, da moram vzeti minuto odmora. Temu je sledil preobrat, Luka je izenačil na 2:2, potem povedel s 6:4. Prišel je do vodstva 11:10, potem pa ... Tudi to se zgodi, to je namizni tenis," je bil kljub porazu zadovoljen trener Ožbej Poročnik.

Od preostalih slovenskih igralcev sta Bojan Lukežič in Andreja Dolinar v posamični konkurenci prišla do četrtfinala, v predtekmovanju je obstal le Primož Kancler.

"Splošno gledano si nastop naše reprezentance zasluži odlično oceno. Luka je polfinalist, dve naši legendi Andreja in Bojan sta med osmimi na svetu, saj vemo, da so v Laškem manjkali le Kitajci," je po tekmovanju še dejal Poročnik.

Trtnik, Kancler in Lukežič bodo čez dva tedna nastopili na močnem turnirju v Črni gori, jeseni pa jih čaka svetovno prvenstvo.

Damijan Lazar: Turnir je bil spet zelo uspešen

"Uspelo nam je izvesti še en velik turnir, veseli in ponosni smo, da so bili po obisku pri nas zelo zadovoljni tudi visoki predstavniki mednarodne zveze ITTF. Organizacija je potekala dokaj gladko, z zadovoljstvom pa ugotavljamo napredek naših igralcev, Luka je igral v polfinalu, le malo je manjkalo za finale. Tudi na tem področju napredujemo. Dobro smo izvajali tudi ukrepe zaradi še vedno prisotnega covida. Ekipe in športniki so prišli zdravi in takšni tudi odhajajo. Turnir je bil spet zelo uspešen," je po koncu dogajanj v Laškem ocenil predsednik slovenske krovne zveze za športnike invalide Damijan Lazar.

"Srce nam igra, ko vidimo, da gremo nazaj v neko normalnost. Turnirji se spet odvijajo, v Laškem pa smo tudi visokim gostom ITTF pokazali, da lahko tudi majhno mesto organizira takšno tekmovanje. V Sloveniji nasploh organiziramo največ tekmovanj glede na velikost države. V teh dneh smo videli veliko, nisem vedel, kaj pričakovati od Tokia. A tekmovalci so pripravljeni, uspeh je bil tudi prihod Ukrajine. Trtnik pa je igral z boljšimi od sebe in je igral odlično do konca petega niza, ko se mu je pričakovano malo zatresla roka. To je najmočnejši turnir letos, tako da takšen rezultat lahko ponovi tudi na SP," pa je črto pod tekmovanje potegnil direktor turnirja Gorazd Vecko.