Uspeh kariere slovenskega paralimpijca: Sem brez besed

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do četrtfinala sta v posamični konkurenci prišla Andreja Dolinar in Bojan Lukežič, potem pa izpadla. Še vedno pa sta v konkurenci pri mešanih dvojicah, tam še vedno tekmuje tudi Luka Trtnik. Bojan Lukežič in Primož Kancler pa sta s porazom začela nastop v moških dvojicah.

"Z eno besedo - tole je vrhunsko. Luka je nase opozoril že v predtekmovalni skupini, ko je napredoval po zmagi proti precej višjerangiranemu Čehu. Danes je le potrdil dobro formo, ni se ustavil. V osmini finala ga je čakal Šved, ki je v predtekmovanju porazil prvega nosilca z Nizozemske, Luka pa je potem v petem nizu na razliko izločil še Šveda," je dejal selektor Ožbej Poročnik.

V soboto se bo meril za finale proti Tajcu Chalermpongu Punpooju. Foto: Vid Ponikvar

"V četrtfinalu je bil boljši od Nemca Jochena Wollmerta, ki je bil leta 2012 nazadnje paralimpijski prvak. Pri Luki se vidi mentalna stabilnost, na tem smo največ delali. Kakovost njegove igre ni bila vprašljiva. Vedno mu dajem vedeti, da zna in zmore," je o Trtnikovem nastopu še povedal selektor.

"Sem brez besed. Takega rezultata ni pričakoval nihče, niti jaz, ki imam vedno visoka pričakovanja pred vsakim turnirjem. Še lepše pa je, da mi je to uspelo doma, na domačem turnirju, to je res nekaj posebnega," pa ni skrival navdušenja Domžalčan Trtnik, ki se bo v soboto ob 9. uri meril za finale, njegov tekmec bo Tajec Chalermpong Punpoo.