Slovenski igralci brez napredovanja v Sheffieldu

Slovenska reprezentanca v paranamiznem tenisu je nastopila na evropskem prvenstvu, ki v prvih dneh septembra poteka v britanskem Sheffieldu. Nikomur od trojice Luka Trtnik, Andreja Dolinar in Ljubiša Gajić se ni uspelo prebiti iz predtekmovanja po skupinah, so sporočili iz krovne zveze za šport invalidov - slovenskega paralimpijskega komiteja.

V Sheffieldu do 9. septembra poteka evropsko prvenstvo v paranamiznem tenisu. Na šestdnevnem tekmovanju se meri 267 igralk in igralcev iz 35 držav, tekmujejo pa v posamični konkurenci in dvojicah. Slovenija je nastopala v postavi Luka Trtnik, Andreja Dolinar in Ljubiša Gajić.

Najbližje napredovanju je bil med Slovenci Trtnik. Prvi dan je s 3:2 premagal Poljaka Michala Deigslerja, ki je deseti igralec na svetu, potem pa izgubil z domačinom Theom Bishopom z 0:3.

Gajić je imel vse niti napredovanja v svojih rokah; po porazu s Čehom Jirijem Suchanekom z 0:3 je v drugem dvoboju z Avstrijcem Hansom Rüpom vodil s 6:2 v petem nizu, a kasneje popustil in izgubil dvoboj z 2:3. Dolinar pa je imela v svoji skupini igralko iz 5. klasifikacijske skupine in dve igralki iz skupine 4, tako da ni imela večjih možnosti za napredovanje. Tako Švedinja Ingela Lundback kot Nemka Sandra Mikolaschek in domačinka Megan Shackleton so bile boljše s 3:0.

Luka Trtnik je na evropskem prvenstvu premagal desetega igralca na svetu.

"Luka je igral v ponedeljek zelo dobro, v torek pa ni bil pravi. Ampak takšen je namizni tenis. Gajiću je zmanjkal kanček sreče. Andreja pa žal ni bila kos najboljšim igralkam iz njene kategorije. Gremo naprej! Z izbrano ekipo smo z zadnjem času delali veliko, kar je v praksi pomenilo tudi po več ur treninga dnevno. Vsi igralci so v danem trenutku poskušali dati vse od sebe in to cenim," je za krovno zvezo nastope ocenil glavni trener Ožbej Poročnik.

Evropsko prvenstvo je sicer eden največjih turnirjev v paraolimpijskem koledarju, letošnje pa je še posebej pomembno, saj je na njem na voljo 22 mest za nastop na paraolimpijskih igrah v Parizu 2024. Vstopnice si bodo zagotovili zmagovalke in zmagovalci v vsakem od 11 razredov v moški in ženski konkurenci. Igralci pa lahko pridobijo tudi točke za svetovno lestvico, ki prispevajo h kvalifikacijskim točkam za Pariz.

Na tem tekmovanju pa je kot televizijska komentatorka tudi nekdanja paraolimpijska prvakinja Mateja Pintar Pustovrh.