Andreja Dolinar v Laškem prišla najdlje

"V treh tekmah sem prišla do dveh zmag, vesela sem. Predvsem je pomembno, da sem prišla do rezultata na domačem turnirju in da sem v predtekmovanju ugnala nižjeuvrščeni tekmovalki. V Laško sem prišla, da pokažem svoj maksimum. Trenirali smo dobro in intenzivno," je dejala Andreja Dolinar.

Luka Trtnik je v petem nizu klonil proti Špancu Jordiju Moralesu, bronastemu s paralimpijskih igrah v Atenah 2004 in svetovnemu prvaku iz leta 2018. Do posamične zmage je prišla tudi Barbara Meglič, izpostaviti gre še igre Karin Praček, ki je z 2:3 izgubila proti Britanki Grace Williams, aktualni evropski podprvakinji.

Prvenec so doživeli trije reprezentanti, ki pa so uvodne tekme izgubili z identičnim rezultatom (0:3). Edi Ravnjak je priznal premoč Ukrajincu Vasilu Petrunivu, dobitniku štirih medalj v ekipni konkurenci na evropskih prvenstvih. Od Petra Jereba je bil boljši Poljak Maciej Nalepka, od Gašperja Mlakarja pa Britanec Robert Davies, paraolimpijski prvak posamično na igrah v Riu de Janeiru (2016).

Tekmovanje v Laškem se je danes prevesilo v drugo polovico. Nastope so začele tudi dvojice tako mešane kot klasične.

"V tej panogi nabiramo predvsem mednarodne izkušnje. Naši pari so igrali proti nosilcem skupin, zato smo brez zmage. Luka Trtnik in Tomaž Rabuzin sta nudila dober odpor belgijsko-angleški navezi," je po uvodnih nastopih v dvojicah povedal slovenski selektor Ožbej Poročnik.