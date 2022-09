V kvalifikacijah od kajakašev obtičal le Ulan Valant

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V današnjih kvalifikacijah letošnje finalne tekme za svetovni pokal v slalomu na divjih vodah v španskem La Seu d'Urgellu so se vse tri slovenske kajakašice Eva Terčelj, Eva Alina Hočevar in Ajda Novak ter kajakaša Peter Kauzer in Martin Srabotnik prebili v sobotni polfinale. V kvalifikacijah je obtičal le Ulan Valant.