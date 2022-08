Kupsch v Banjaluki do nove kolajne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

EP V SPUSTU NA DIVJIH VODAH ZA MLADINCE IN MLAJŠE ČLANE

Ta konec tedna mladi spustaši na divjih vodah tekmujejo na evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane v Banjaluki. Slovenska ekipa je kopico odličij osvojila že v petek v sprintu, za novo kolajno pa je danes v klasičnem spustu poskrbel Tjaš Til Kupsch.

Tjaš Til Kapusch je osvojil še tretje odličje v Banjaluki, tokrat srebrno. Foto: Lara Gale V petek je slovenska reprezentanca osvojila šest kolajn, najuspešnejši pa je bil Tjaš Til Kupsch, ki se je veselil naslova mladinskega evropskega prvaka med kajakaši tako posamično kot v ekipni tekmi, kjer je veslal s Klemnom Breznikom in Jonom Šenkom.

Kupsch pa je bil uspešen tudi danes, ko so bile na sporedu preizkušnje klasičnega spusta. V tej divjevodaški disciplini je kolajno osvojil že na lanskem mladinskem evropskem prvenstvu, ki ga je gostil Solkan, tokrat pa je prišel do srebra. Od kajakaša ljubljanskega kluba je bil hitrejši le Čeh Matyas Novak, in sicer za 16 sekund. Tretje mesto si je priveslal Francoz Dimitri Tostain.

V nedeljo se bo prvenstvo na reki Vrbas zaključilo z ekipnimi tekmami klasičnega spusta.

