Mladim spustašem na EP v sprintu šest kolajn, Kupsch dvakrat zlat

Prvi dan končnih odločitev na evropskem prvenstvu v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane, ko so bili na vrsti posamični finalni boji in ekipne tekme v sprintu na divjih vodah, je bil v Banjaluki kajakaš Tjaš Til Kupsch zlat tako posamično kot v ekipni tekmi mladincev s Klemnom Breznikom in Jonom Šenkom.

V mladinski konkurenci se je srebrnega odličja veselil Martin Gale, ki je zaostal le za prvim favoritom, Čehom Matejem Vanekom. Tretji je bil še en Čeh Ondrej Vesely. Aljaž Marko Golob je finalno tekmo sklenil na 12. mestu.

Kolajno srebrnega leska si je priveslala tudi Ana Šteblaj, ki je nastopila v konkurenci kajakašic do 23 let. Za novo evropsko prvakinjo Taro Ince iz Francije je zaostala za vsega 35 stotink sekunde. Nemka Christina Massini je bila tretja.

Slovenska ekipa se je treh kolajn veselila še v popoldanskih ekipnih tekmah. Tjaš Til Kupsch je posamičnemu naslovu evropskega mladinskega prvaka dodal še ekipni naslov, kjer sta se zlatih kolajn veselila še Klemen Breznik in Jon Šenk. Slovenska trojka je bila 1,38 sekunde hitrejša od Italijanov, tretji pa so bili Švicarji.

Foto: Lara Gale

Ekipa kajakašic do 23 let, za katero so veslale Ana Šteblaj, Živa Jančar in Nika Ozimc, je osvojila bron, po tem ko so bile od njih boljše le predstavnice Češke in Nemčije.

Tretje mesto so si priveslali tudi kanuisti Martin Gale, Nejc Gradišek in Aljaž Marko Golob, ki so nastopili v konkurenci do 23 let. Zmagali so Francozi, drugi pa so bili Čehi.

