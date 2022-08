Božič četrti v kvalifikacijah svetovnega pokala v Pauju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po krajšem premoru se v Franciji ta konec tedna nadaljuje svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Danes so bile v Pauju na vrsti kvalifikacije, kjer so se slovenski predstavniki dobro odrezali, saj je večina napredovala v polfinale. Luka Božič je bil med kanuisti četrti, Benjamin Savšek pa šesti.

V konkurenci kanuistov se je izmed Slovencev tokrat najvišje zavihtel Luka Božič, ki je postavil četrti čas kvalifikacij, za zmagovalcem, Francozom Denisom Gargaudom Chanutom, je zaostal za sekundo in pol. Blizu je bil Benjamin Savšek, ki je uvodni tekmovalni dan sklenil na šestem mestu. Dvakrat je moral na progo Anže Berčič, saj je bil v prvo 23., a se mu je v drugem poizkusu z devetim časom izšlo in je tudi on napredoval v nedeljski polfinale.

Benjamin Savšek je bil uvodni dan tekmovanj šesti. Foto: Nina Jelenc

Popoln izkupiček so imele tudi kanuistke, kjer se je že s prvo vožnjo v drugo fazo tekmovanja uvrstila Eva Alina Hočevar, saj je imela 13. čas kvalifikacij. Lea Novak in Alja Kozorog sta mesto med polfinalistkami iskali v drugi vožnji, kjer je Lea Novak nato zasedla drugo mesto, Alja Kozorog pa osmo. Najhitrejša kanuistka kvalifikacij je bila mlada Slovakinja Zuzana Pankova, letošnja svetovna mladinska prvakinja v tej kategoriji.

Eva Alina Hočevar je imela 13. čas kvalifikacij. Foto: Nina Jelenc

Med kajakašicami je Eva Terčelj priveslala na deseto mesto in se v sobotni del tekmovanja uvrstila s prvo vožnjo. Evi Alini Hočevar je napredovanje uspelo s šestim časom druge vožnje, v kvalifikacijah pa je obstala Ajda Novak, ki je bila 14. Najhitrejša je bila aktualna evropska prvakinja, Slovakinja Eliška Mintalova.

Eva Terčelj je priveslala na deseto mesto in se v sobotni del tekmovanja uvrstila s prvo vožnjo. Foto: Nina Jelenc

Najboljši čas kvalifikacij med kajakaši je postavil Francoz Titouan Castryck, ki je letos osvojil tako naslov mladinskega svetovnega kot evropskega prvaka. Zanesljivo se je s 15. časom kvalifikacij v polfinale prebil Peter Kauzer, ki je za 17-letnim Francozom zaostal za tri sekunde. Po prvi vožnji in s 27. rezultatom je napredoval tudi Martin Srabotnik, medtem ko je Ulan Valant nastop na svetovnem pokalu sklenil v kvalifikacijah s 15. mestom v drugi vožnji. Od polfinala ga je ločila sekunda.

Peter Kauzer je bil zanesljiv s 15. časom kvalifikacij. Foto: Nina Jelenc

V soboto se svetovni pokal nadaljuje s polfinalnimi in finalnimi vožnjami kajakašic in kajakašev ter kvalifikacijskimi vožnjami na čas v ekstremnem slalomu.

