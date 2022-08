Za zaključek EP še bron kanuistov

Po štirih dneh tekmovanj v kanjonu Tijesno pri Banjaluki se je z ekipnimi tekmami klasičnega spusta končalo evropsko prvenstvo v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane. Zadnji dan prvenstva je do brona priveslala ekipa kanuistov do 23 let. Slovenska reprezentanca Bosno in Hercegovino zapušča z osmimi medaljami.

Nejc Gradišek, Martin Gale in Aljaž Marko Golob so se razveselili še druge bronaste kolajne v ekipnih tekmah tega prvenstva. V petek so bili tretji v klasiki, danes pa so kot tretji v cilj priveslali še v preizkušnji klasičnega spusta. Za zmagovalno ekipo so zaostali za 37 sekund. Zmagali so Francozi Charles Ferrion, Matteo Zanni in Mathis Perreau, drugi pa so bili Čehi Alva Beier, Karel Rasner in Petr Smakal.

