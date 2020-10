Uspešen konec tedna za slovenske judoiste

Slovenski judoisti so konec tedna nastopili na evropskem pokalu v Dubrovniku. V konkurenci sedmih držav sta se zmag veselila David Štarkel iz celjskega Sankakuja v kategoriji do 60 kilogramov in Anka Pogačnik iz kranjskega Triglava med tekmovalkami do 70 kg. Njen uspeh je s tretjim mestom dopolnila Zarja Tavčar. V ženski konkurenci se je v kategoriji do 63 kg srebra veselila mlada Lia Ludvik.

Uspešnejši je bil moški del ekipe. V odprti kategoriji sta do srebra in brona prišla Vito Dragić in Enej Marinić. Tretja mesta so osvojili tudi Jaka Kavčič in Matjaž Trbovc v kategoriji do 66 kg ter Adam Bergant v kategoriji do 70 kg.

Judoistični koledar zaradi pandemije novega koronavirusa ostaja precej prazen. V slovenski reprezentanci upajo, da bo izveden vsaj grand slam v Budimpešti čez tri tedne, kjer naj bi nastopila celotna reprezentanca.

