Koronavirus premagal judoistični grand slam v Tokiu

Iz pisarne IJF so tudi sporočili, da je še vedno negotova usoda oktobrskega grand slama v Budimpešti. Končna odločitev bo znana po odločitvi madžarske vlade, velike napore pa vlagajo v organizacijo decembrskega grand slama v Zagrebu in v Dohi. Tekmovanje v Katarju naj bi bilo na sporedu med 11. in 13. januarjem prihodnje leto.

