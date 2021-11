Tudi tretji dvoboj za naslov šahovskega prvaka neodločen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Branilec naslova Norvežan Magnus Carlsen in izzivalec Rus Jan Nepomnjaščij sta remizirala tudi v tretji partiji dvoboja za naslov šahovskega svetovnega prvaka v Dubaju.

Današnji dvoboj je bil nekaj posebnega. Po oceni računalniške analize na platformi Lichess je bila to najbolj korektna partija za naslov svetovnega prvaka v zgodovini šaha, piše nemška tiskovna agencija dpa. "Ponosen sem na to, na žalost pa vseeno dobim le pol točke," pa je s humorjem na analizo odgovoril Carlsen.

Nepomnjaščij v slogu Garija Kasparova

Podobno kot v petkovem prvem dvoboju sta se tekmovalca odločila za špansko otvoritev. Jan Nepomnjaščij se je odločil za enake poteze kot njegov slavni rojak Gari Kasparov leta 1993, s katerimi je ta dobil več partij. A Carlsen se je branil bolje kot pred skoraj dvema desetletjema takratni izzivalec Anglež Nigel Short.

Pravilniki na SP velevajo, da se igralca ne smeta dogovoriti za remi pred 40. potezo. Športno sta Norvežan in Rus tako odigrala do 41. poteze, čeprav je bilo že dolgo jasno, da si bosta še enkrat več razdelila točko.

Postajata prijatelja

Očitno pa tekmeca postajata med partijo na Arabskem polotoku tudi prijatelja. Carlsen je napovedal, da si namerava danes po dopinškem testu ogledati najprej tekmo angleške lige med Manchester Unitedom in Chelseajem, nato pa še obračun španske lige med Real Madridom in Sevillo. "Dober načrt, ki se mu bom delno pridružil," je to pokomentiral izzivalec.

V ponedeljek imata tekmovalca prost dan, četrti dvoboj pa se bo začel v torek, ko bo Carlsen praznoval tudi 31. rojstni dan.

