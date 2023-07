Tudi slovensko jadranje ima svetlo prihodnost, najstnika bronasta na EP

V Gdynii na Poljskem se je danes popoldne zaključilo mladinsko evropsko prvenstvo za 420 in 470, ki se ga je udeležilo tudi pet slovenskih posadk, z njimi je bil trener Mitja Mikulin. Danes, na zadnji dan prvenstva, niso jadrali, zato so obveljali včerajšnji rezultati. Slovenska jadralca Jaka Valjavec in Vid Dobrinja sta v 420 U17 osvojila tretje mesto in evropski bron.

Pred Dobravcem in Dobrinjo sta prvenstvo končala le zlata Grka Georgios Iraklis Michalopoulos in Ops Stamatios Stromarias ter srebrna Francoza Simon Prot in Swan Berier Joyet.

"Zadnji dan prvenstva je končal brez odpeljanega plova za razred 420, en plov so odvozili razred 470. Odličen končni uspeh ekipe. Pogoji so bili skozi celo prvenstvo zelo nepredvidljivi in težki. V ekipi se dogaja tako, da ko enemu ne gre, gre drugemu. Teo in Rok sta v svoji kategoriji letos zmagovala praktično na vseh regatah, vendar jima na prvenstvu ni steklo. Je pa zato Jakcu in Vidu. Ekipa se vrača domov na teden počitka in 19. julija startamo na svetovno prvenstvo v Alicante," je za Jadralno zvezo Slovenije povedal Mitja Mikulin.

Uvrstitve slovenskih jadralcev: 420 Open

35. Ana Planinšič in Lara Božič (12. med dekleti)

62. Toni Benčič in Anton Rejec. 420 U17

3. Jaka Valjavec in Vid Dobrinja

11. Rok Kovačič in Teo Gerželj 470

19. Martin Fras in Mija Škerlavaj

Preberite še: