Tudi ruski in beloruski dvigovalci ostali brez tekem

Brez nastopov na mednarodnih tekmovanjih so zaradi vojaške agresije na Ukrajino ostali tudi ruski in beloruski dvigovalci uteži. Mednarodna zveza za dvigovanje uteži je prepovedala nastope na tekmah vsem športnikom in funkcionarjem teh dveh držav ter s koledarja umaknila vsa mednarodna tekmovanja v Rusiji in Belorusiji.

Na IWF dodajajo, da spoštujejo olimpijske vrednote, zato so podprli in sledili priporočilom Mednarodnega olimpijskega komiteja o suspenzu teh dveh držav.

IWF je ob tem odločila tudi, da bo s finančnimi sredstvi podprla ukrajinsko zvezo in športnike ter po spopadu aktivno pomagala pri obnovi infrastrukture za dviganje uteži. Ob tem dodajajo, da upajo, da bo v Ukrajini, ki ji bodo pomagali tudi s humanitarno pomočjo, čim prej zavladal mir.

Odpovedana je tudi specialna olimpijada v Kazanu

Odpovedane so tudi igre specialne olimpijade v Kazanu, so danes potrdili pri Special Olympics International. Zimsko tekmovanje 2023 odpade. "V tem trenutku ne moremo zagotoviti učinkovite izpeljave in varnosti udeležencev tekmovanja. Strašno nasilje v Ukrajini in obsežne sankcije mednarodne skupnosti ter vsesplošna negotovost in strah nam onemogočata, da bi pripravili tekmovanje," so zapisali v izjavi za javnost.