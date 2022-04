Tudi boksarski prvak ostal brez dragocene ure, lopovi so bili oboroženi #video

"Pravkar so mi ukradli uro," je na Twitterju zapisal Amir Khan, 35-letni britanski boksar, nekdanji svetovni prvak lahke velterske kategorije in dodal: "V Leytonu v vzhodnem Londonu sta mi pristopila dva moška in od mene zahtevala, da jima izročim uro, zagrozila sta mi s pištolo. S Faryal sva ravno želela prečkati cesto, k sreči je hodila nekaj korakov za menoj. Glavno je, da sva oba živa in zdrava."

Just had my watch taken off me at gun point in East London, Leyton. I crossed the road with Faryal, luckily she was few steps behind me. 2 men ran to me, he asked for my watch whist having a gun pointed in my face. The main thing is we’re both safe.