Triglav z visoko prednostjo na povratno tekmo v Švico

Kranjski vaterpolisti so si priigrali velik naskok pred povratnim dvobojem v Švici in bodo vsaj na daljavo spremljali dvoboj, ki bo določil polfinalnega tekmeca. To bo boljši iz dvoboja med slovaškimi Novaki in švicarskim Kreuzlingenom. Prvo tekmo so v domačem bazenu tesno s 15:14 dobili Slovaki.

A pravega časa za ukvarjanje s pokalom challenger niti ne bo. Večina triglavanov je namreč tudi v slovenski reprezentanci, ki bo čez teden dni začela priprave na evropsko prvenstvo. To bo januarja na Hrvaškem. Povratna tekma v Švici bo zato služila bolj za uigravanje posameznih akcij.

Podrobno si bo dvoboj ogledal tudi novi slovenski selektor Mirko Vičević, ki je pred dnevi prevzel funkcijo in mu za obširno pripravo zmanjkuje časa.

Tokrat je bil Triglav prepričljivo boljši nasprotnik. Gostje so po zapravljeni petmetrovki Jana Justina resda povedli z 1:0, a njihovo veselje je bilo kratko in že na prvi odmor so domači odšli z dvema goloma prednosti. Dvome o končnem zmagovalcu današnjega dvoboja je že pred polčasom razblinil Aleksander Paunović, ki je v 15. minuti zadel za 9:4.

Gostje so še enkrat zagrozili in se v tretjem delu približali na 10:7. To pa so bili tudi zadnji goli Švicarjev. V četrtem delu so slovenski prvaki prerešetali tekmečev gol.

Za Triglav je štiri gole dosegel Jaša Lah, po tri Jan Justin in Benjamin Popović, dva Nikola Raljić, Aleksander Cerar in Nace Štromajer, enega pa Paunović.

Preberite še: