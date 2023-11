Slovenski vaterpolisti imajo novega selektorja

Petinpetdesetletni Vičević je zaslovel že kot reprezentant Jugoslavije ter njenih naslednic ZR Jugoslavije ter Srbije in Črne gore. Z Jugoslavijo je bil med drugim olimpijski prvak leta 1988, svetovni prvak v letih 1986 in 1991 ter evropski prvak v letih 1989 in 1991, v različnih reprezentančnih selekcijah pa je zbral skoraj 280 nastopov.

Klubsko kariero, ta je trajala kar 26 sezon, je Vičević začel v domačem Kotorju, kasneje pa ob kratki epizodi v Barceloni kar 16 let igral v Italiji za Pro Recco, Brescio in Savono.

Kot trener se je preizkusil v domačem Kataru in tudi v mlajših selekcijah črnogorske reprezentance, prav na kratko tudi v Crveni zvezdi, ki je jo zapustil že po nekaj tednih zaradi žaljivega odnosa navijačev do njegovega hrvaškega porekla. Vičević je tudi član hrama slavnih.

Črnogorski strokovnjak bo reprezentanco Slovenije vodil najmanj do konca letošnjega evropskega prvenstva, ki ga bosta Zagreb in Dubrovnik gostila med 4. in 16. januarjem. Slovenija bo na EP nastopila v skupini C skupaj s Slovaško, Nizozemsko in Romunijo, najbrž bo slovenska skupina turnir igrala v Dalmaciji.