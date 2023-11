Tri kolajne za odlične slovenske balinarke v Franciji

Slovenska balinarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu za ženske in mešane discipline v francoskem Rumillyju osvojila srebrno in dve bronasti medalji. Nina Volčina je bila druga v hitrostnem zbijanju, bronasti medalji pa so osvojile Tadeja Petrič in Aneta Fidel v igri dvojic ter Nina Volčina in Tadeja Petrič v štafetnem zbijanju.