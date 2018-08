Slovenske plezalke blestijo na MSP v balvanih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska reprezentanca v športnem plezanju je odlično začela mladinsko svetovno prvenstvo v Moskvi, saj sta mladinka Urška Repušič in kadetinja Lučka Rakovec postali mladinski svetovni podprvakinji v balvanskem plezanju, uspeh je s tretjim mestom dopolnila mladinka Vita Lukan.

Do 16. avgusta se bo v težavnostnem, balvanskem in hitrostnem plezanju merilo 669 mladih plezalcev iz 43 držav, tudi trinajst članov slovenske mladinske reprezentance v športnem plezanju pod vodstvom selektorja Anžeta Štremflja in trenerja Domna Švaba.