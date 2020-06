Tragična smrt obetavne plezalke

Tragična nesreča, ki je bila usodna za 16-letno Francozinjo Luce Douady, se je zgodila včeraj, na plezalnem druženju s prijatelji v gorskem masivu Chartreuse v jugozahodnem delu Francije.

Mlada plezalka iz francoskega mesta Chambéry naj bi zdrsnila s steze na poti do naslednjega plezalnega sektorja. Po poročanju nekaterih francoskih medijev je bil usoden padec v globino 150 metrov.

The IFSC and the whole climbing community mourns the tragic loss of 16-year-old French athlete Luce Douady.



