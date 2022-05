Brady že našel novo službo - za 20 milijonov

Zdaj že 44-letni Tom Brady, nekdanji zvezdnik moštva New England Patriotsov, zdaj pa Tampa Bay Buccaneersov, bo delal kot komentator skupaj s Kevinom Burkhardtom. "Veseli smo, da lahko sporočimo, da se bo sedemkratni zmagovalec Super Bowla Tom Brady neposredno po koncu aktivne kariere priključil Fox Sportsu kot vodilni analitik," so zapisali pri Foxu.

Zagotovo se mu tudi v tej vlogi obeta izjemna kariera, saj imajo podajalci odličen vpogled v igro. Tony Romo, nekdanji podajalec Dallas Cowboysov, je že v svoji prvi komentatorski sezoni postal prava zvezda in pogosto pravilno napove akcijo, ki sledi.

Excited, but a lot of unfinished business on the field with the @Buccaneers #LFG https://t.co/FwKlQp02Hi

Foto: Guliver Image Brady je po prejšnji sezoni oznanil konec tekmovalne kariere, a si 40 dni pozneje premislil. V NFL se vrača za vsaj še eno sezono. Kot je sporočil, je na igrišču ostalo še nekaj nedokončanih stvari zanj in za ekipo Tampe, a je navdušen tudi nad sodelovanjem s Foxom.

Brady je leta 2021 z Buccaneers osvojil naslov. Zdaj se že pripravlja na novo sezono, ko bo ekipa med drugim obiskala tudi Evropo. Nam najbližja bo tekma 13. novembra v Münchnu, kjer se bo ekipa s Floride na stadionu Bayerna pomerila s Seattle Seahawks.

Po poročanju ameriških medijev naj bi Brady za delo na televiziji prejel med 20 in 25 milijonov ameriških dolarjev na leto (torej med 19 in 24 milijonov evrov). Še noben komentator ni zaslužil toliko. Tony Romo in Troy Aikman zaslužita 18 milijonov dolarjev na leto.

Tom Brady will step into richest pact in sports media history, sources tell @FOS.



Once he retires from NFL, Brady will earn $20 million to $25 million a year as No. 1 analyst for Fox.



Brady will surpass both Troy Aikman of ESPN and Tony Romo of CBS.https://t.co/gVEibX7NK3