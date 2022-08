Konec je profesionalne športne poti karateistke Tjaše Ristić, ki je nedavno v zakonski stan stopila z nogometašem Rokom Baskero. Odločitev o koncu kariere je sprejela pri 28 letih.

Ristićeva se lahko pohvali z več uspehi, med drugim z naslovom evropske podprvakinje (leta 2019), s srebrom z evropskih iger, naslovom mediteranske prvakinje (2018) in bronom z evropskega prvenstva 2018. Prizadevala si je za olimpijske igre v Tokiu, a se ji na koncu ni uspelo prebiti na tekmovanje petih krogov.

Zapis Tjaše Baskera ob koncu kariere:

"Ne bom rekla, da na žalost končujem mojo profesionalno športno kariero. Vesela sem za vsako odločitev, ki sem jo sprejela na tej poti. Vsaka slaba odločitev me je nekaj naučila. Vsaka dobra odločitev mi je prinesla neprecenljivo nagrado. Naj se sliši še tako klišejevsko ampak – I never lose, I learn. Čeprav se mogoče v kakšnih trenutkih nisem zavedala, da je to le del procesa učenja in rasti. Moja kariera je bila zelo bogata – nanizala sem kar nekaj zgodovinskih uspehov, spoznala sem veliko dobrih ljudi, videla sem kar nekaj sveta (pa čeprav velikokrat le telovadnico in hotel), stkala sem veliko trdnih vezi, ki mi bodo ostale najbrž za vedno ... Kar pa je najbolj pomembno – vse to me je izoblikovalo v osebo, kakršna sem danes. Spoznala sem, da v coni udobja ni napredka. Pa še dolgočasna je. V slikah je le peščica trenutkov, ki jih nikoli v življenju ne bom pozabila. IG bi se sesul, če bi naložila vse slike, hehe. Vesela sem za vse te razburljive, smešne, nore, neumne, adrenalinske, avanturistične, tragikomične ... trenutke. Hvala vsem, ki ste bili del njih. Rada vas imam! ❤

Hvala vsem navijačem, ki ste s srcem navijali za mene. To je bilo eno čudovito obdobje mojega življenja. Hvaležna sem, da sem trmasta in vztrajna, da ne obupam ob prvi težavi, kajti vse to me je pripeljalo do moje čudovite športne zgodbe. Karate bo vedno del mojega življenja. Od sedaj naprej v drugačni vlogi.

#tjašaristić

Moj moto: "You are never fully dressed without a smile!" To leto pa je bilo zelo razburljivo in polno novih izzivov. KMALU …#newstory #newme," je Ristićeva zapisala na družbenem omrežju Instagram.

Srečno v drugi karieri.