Ristićeva srebrna v Moskvi

"Sodniki so Rusinji zelo hitro dosodili prvo točko, predvsem pa sem kriva tudi sama, saj sem prišla v položaj, v katerem ob tej točki ne bi smela biti. Škoda le, ker mi je na koncu zmanjkalo časa. Rusinja je vodila že s 4:0, nato pa sem našla svoj ritem in če bi finale trajal še nekaj sekund, bi mi verjetno uspel preobrat," je po tekmi za STA povedala slovenska reprezentantka.

Že v soboto je v težkem razporedu najprej tesno s 4:3 ugnala Norvežanko Bettino Alstadtseather, nato pa gladko z 8:0 Azerbajdžanko Ajlo Rzadade.

V četrtfinalu je s porazom 4:0 z blazine odšla še Kazahstanka Asel Kanaj. Sreča pa se je tekmovalki kranjskega kluba nasmehnila v polfinalu, kjer je z najmanjšim možnim izidom 1:0 premagala še Slovakinjo Ingrido Suchankovo.

Foto: Twitter/WKF

Bremena po napornih dveh letih ni več

"Sobota je bila zelo zanimiva. Z Azerbajdžanko in Kazahstanko je šlo gladko. Tesno pa je bilo že v prvi borbi, saj sva z Norvežanko dobri prijateljici, podrobno se poznava in le tesno sem dobila ta dvoboj. Podobno je bilo v polfinalu s Slovakinjo. Vsekakor pa moram priznati, da so občutki po tej tekmi super. Ni več Tokia in enostavno le uživam v borbah."

Ristićeva dodaja, da je bilo breme olimpijskega nastopa res veliko in da ima za sabo naporni dve leti. "Razočaranje je bilo veliko. Vse to pa se je zaradi koronavirusa vleklo dodatno leto. Lahko bi rekla, da sem zdaj 50 kilogramov lažja, toliko bremena je šlo z mene. Zdaj je res spet užitek trenirati in nastopati."

Sezona pa še nikakor ni končana. Že prihodnji teden Ristićevo čaka močan turnir na Hrvaškem, čez 14 dni balkansko prvenstvo v Poreču, novembra pa še svetovno prvenstvo v Dubaju.