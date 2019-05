Tjaša Ristić: Cilj je medalja

"Vsekakor je moj cilj izboljšati rezultat izpred štirih let, sicer bosta menda letos na evropskih igrah dve tretji mesti, kar pomeni, da bi potem že takrat (leta 2015 v Bakuju, op. STA) dobila medaljo, a cilj je vsekakor medalja. Vendar pa moram vse pametno oddelati, da kaj ne pride vmes," pravi Ristićeva, ki je s pripravami za zdaj zelo zadovoljna.

"Treningi potekajo še bolje, kot sem si zamislila, saj sem bila nepričakovano povabljena na dvoje mednarodne priprave. Ene sem že opravila na Kanarskih otokih, kjer so bile tudi reprezentance Avstrije, Norveške, Španije, Ukrajine in Bolgarije," je za STA povedala 25-letnica, ki se z največjih tekmovanj lahko pohvali s štirimi odličji, od tega je tri osvojila v članski konkurenci, zadnje letos marca, ko je postala evropska podprvakinja.

Foto: Žiga Zupan/Sportida

Pred evropskimi igrami se bo udeležila dodatnih priprav. "Zdaj pa me čakajo še ene priprave v Oslu, kamor letim že v nedeljo ponoči. Na teh pripravah smo tekmovalke, ki se srečujemo na vseh največjih prvenstvih, zato je to velika prednost, da lahko treniram na mednarodnem parketu."

Kot pravi, je s karatejem povezana že tako rekoč od rojstva. "V karate me je vpeljal oče, s katerim sem bila že kot zelo majhna velikokrat na treningu. Navdušil me je nad karatejem in potem sem ostala v tem."

"Uradno sicer treniram od sedmega leta, a sem tako rekoč že od plenic v tem športu. Potem pa sem še videla, da sem uspešna, kar me je le še dvigovalo. Imela pa sem tudi ogromno podporo doma in v klubu. Bilo je težko, imela sem dva velika padca, a vsakič, ko se pobereš, si močnejši," je sklenila Ristićeva in dodala, da bi bil nastop na OI, kamor tudi odkrito meri, poplačilo za vse trdo delo in odrekanje.