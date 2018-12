Tjaša Ristić in Stefan Joksimović zmagovalca v Trbovljah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Karateista Tjaša Ristić (Kranj) in Stefan Joksimović (Trbovlje) sta zmagovalca absolutne kategorije na 46. mednarodnem turnirju Trbovlje open 2018, na katerem je nastopilo 580 tekmovalcev iz desetih držav. Karateisti so se pomerili v katah in športnih borbah.

Na turnirju z eno izmed najdaljših tradicij v Evropi so tekmovalci iz 64 klubov opravili 746 nastopov. Udeleženci so prišli iz desetih držav: Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Hrvaške, Italije, Makedonije, Slovaške, Srbije, Švice, Ukrajine ter Slovenije.

Foto: Karate klub Trbovlje

Tako kot v organizacijskem pomenu so trboveljski karateisti tudi na tekmovalnem področju igrali eno izmed najvidnejših vlog, saj so osvojili kar 35 medalj (11 zlatih, 10 srebrnih in 14 bronastih), kar jih je pripeljalo na tretje mesto po številu osvojenih medalj. Pred njimi sta bili samo reprezentanca Ukrajine s 109 nastopi ter združenje klubov Ukrajine s 133 nastopi.