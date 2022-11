Tjaša Pintar v Indianapolisu 27. na 200 m prosto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tjaša Pintar je drugi dan tekmovanja za svetovni pokal v ameriškem Indianapolisu nastopila na 200 metrov prosto in v predtekmovanju zasedla 27. mesto.

Tjaša Pintar je drugi dan tekmovanja za svetovni pokal v ameriškem Indianapolisu nastopila na 200 metrov prosto in v predtekmovanju zasedla 27. mesto. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska plavalka Tjaša Pintar je drugi dan tekmovanja za svetovni pokal v ameriškem Indianapolisu nastopila na 200 metrov prosto in v predtekmovanju zasedla 27. mesto. V ZDA bo v soboto nastopila še na 100 metrov prosto.

Pintarjeva je edina slovenska predstavnica na mini severnoameriški turneji svetovnega pokala, ki je prejšnji teden potekala v Torontu, ta teden pa v ZDA. Nastopila je že na 100 m mešano in 50 m prosto in prav tako končala v predtekmovanju z 19. in 23. mestom.

Danes je imela tretji nastop, na 200-metrski razdalji v prostem slogu pa je bila s časom 2:00,84 tudi daleč od finalnega nastopa osmerice. V predtekmovanju so bile najboljše domača zvezdnica Katie Ledecky z 1:53,29 ter Siobhan Haughey iz Hongkonga (1:53,34) in še ena Američanka Bella Sims (1:53,74).

Pintarjevo v Indianapolisu čaka še en nastop, v soboto bo tekmovala še na 100 metrov prosto. V tej disciplini je prejšnji teden v Torontu z 12. mestom dosegla najboljši izid na kanadskem delu tekmovanj za svetovni pokal, ki se je v Severno Ameriko vrnil po 16 letih premora.

Preberite še: