Tina Trstenjak in druščina konec tedna v Düsseldorfu

Nemčija bo konec tedna gostila tekmo za veliki slam sezone v judu. Udarni slovenski orožji v Düsseldorfu bosta olimpijska prvakinja Tina Trstenjak v kategoriji do 63 kilogramov in bronasta z OI v Rio de Janeiru Anamarija Velenšek, ki bo nastopila v odprti ženski kategoriji nad 78 kilogramov.

Med udarnimi aduti ekipe Marjana Fabjana iz celjskega Sankakuja bo manjkala poškodovana evropska prvakinja Klara Apotekar.

"Klara še hodi na preiskave in že skoraj 14 dni ne trenira. Ima poškodovano rebro in v teh dneh bomo izvedeli, kako natančno bo z okrevanjem. Dejstvo je, da gre za popolnoma napačno obdobje pred olimpijskimi igrami v Tokiu, saj ji bodo manjkali tako trening kot tudi močne tekme, kot je ta v Düsseldorfu. Bojim se, da bo zaradi poškodbe skoraj zanesljivo izpustila tudi bližnje priprave na Japonskem," je pred tekmo za STA povedal Fabjan.

Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Ta tudi v Nemčiji veliko pričakuje od Trstenjakove in Velenškove, sam pa še ne ve, ali bo zaradi bolezni lahko ob tatamiju. "Zelo pomembno je, da sem zraven, da grem jutri na pot. A žal imam gripo in v zadnjem trenutku se bom odločil, ali sploh grem ali me bo zamenjal kateri od drugih trenerjev. Tudi to bo težko, saj smo vsi zelo obremenjeni z delom v klubu."

V kategoriji do 63 kilogramov bo nastopila še tekmovalka Bežigrada Andreja Leški, v kategoriji do 78 kilogramov Patricija Brolih ter med moškimi nekdanji evropski prvak Adrian Gomboc v kategoriji do 66 kilogramov, Martin Hojak v kategoriji do 73 kilogramov in Vito Dragič v kategoriji nad 100 kilogramov.

Na tekmovanju v Düsseldorfu bo nastopilo 718 judoistov iz 120 držav, poroča STA.