Kaj bo v Izraelu prikazalo devet Slovencev?

Med 18. in 20. februarjem bo Tel Aviv gostil prvo tekmovanju svetovne turneje v judu v letošnjem letu. Na grand slamu v Izraelu bo nastopilo 422 tekmovalcev in tekmovalk ter se borilo za kolajne in kvalifikacijske točke za olimpijske igre v Tokiu. Slovenske barve bo zastopalo šest judoistk in trije judoisti, so sporočili iz Judo zveze Slovenije.

V četrtek bosta najprej nastopili Maruša Štangar v kategoriji do 48 kilogramov in Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kilogramov.

V petek se bodo borili aktualna olimpijska prvakinja kategorije do 63 kilogramov Tina Trstenjak. V tej isti kategoriji se bo borila še Andreja Leški, sicer bronasta z mastersa, ki se je odvijal pretekli mesec v Dohi. Kategorijo višje v kategoriji do 70 kilogramov bo nastopila Anka Pogačnik. Moške nastope bo v Tel Avivu za Slovenijo odprl Martin Hojak v kategoriji do 73 kilogramov.

Sobotne nastope na grand slamu bo odprla Patricija Brolih v kategoriji do 78 kilogramov. V odprti moški kategoriji nad 100 kilogramov bosta nastopila Vito Dragič in Enej Marinič.

