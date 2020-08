To nedeljo, 30. avgusta, bo v Ljubljani potekal prav poseben plezalni spektakel. Tako imenovani Triglav The Rock - Street Edition bo sestavljen iz domiselnega predtekmovanja v plezanju po objektih v naravi (po stavbah, spomenikih, strukturah, ograjah) in v plezalni dvorani ter finala najboljše šesterice rekreativnih in vrhunskih plezalcev na posebni steni nad Ljubljanico. Na štartni listi je že več kot 150 imen, tudi Jernej Kruder, ki je ambasador projekta.

Posebno steno, ki bo nameščena od pet do šest metrov nad gladino Ljubljanice, bodo začeli postavljati danes - zaradi možnosti padavin bo pokrita -, medtem ko so preostala prizorišča že pripravljena na gostovanje domačih in tujih plezalcev.

Do finala skozi sito desetih plezalnih izzivov

Tekmovalci bodo najprej morali skozi sito desetih plezalnih izzivov - sedem jih je na različnih lokacijah v središču Ljubljane (park Tivoli, Rimski zid, Jakopičeva galerija, Streliška ulica pri Waldorfski šoli, Poljanska cesta, Plečnikov podhod in Foculus), trije pa v ljubljanskih plezalnih centrih Bolder scena, Plezalni center Ljubljana in Balvanija.

Kot nam je povedal Simon Rožnik, direktor Agencije Extrem, ki organizira tekmovanje, je razlog za to, da se bo del kvalifikacij odvil v dvoranah, ta, da so morda izzivi na prostem prelahki, da bi se lahko na podlagi njih ustvaril vrstni red najboljših šestih, ki se bodo v nedeljo ob 20. uri pomerili na posebnem finalu nad Ljubljanico, zato bo treba opraviti tudi z zahtevnejšimi balvanskimi izzivi v dvorani.

Foto: Agencija Extrem

Kruder napoveduje atraktivno tekmo, vsaka napaka se kaznuje s padcem v vodo

Eden najboljših slovenskih plezalcev, med drugim tudi skupni zmagovalec svetovnega pokala v balvanih leta 2018, Jernej Kruder, ki je ambasador projekta, napoveduje, da bodo v finalnem plezanju nad Ljubljanico združene številne prvine: od plezanja nad vodo do balvanskega, težavnostnega in hitrostnega plezanja, plezalo se bo le z rokami, ena na ena na izpadanje, tako da bo zelo atraktivno tudi za gledalce, sploh ker se napake kaznujejo s padcem v vodo.

Mimogrede, Ljubljanica ima te dni približno 13 stopinj Celzija. Za varnost bodo seveda skrbeli tudi potapljači.

Glavni akterji projekta so dogajanje predstavili na novinarski konferenci. Od leve proti desni: direktor tekmovanja Lorin Möscha, Simon Rožnik, vodja agencije Extrem in plezalec Jernej Kruder, ki je ambasador projekta. Foto: Agencija Extrem

Ideja je začela zoreti v času karantene

Triglav The Rock - Street Edition je nadgradnja lanskega odbojkarskega revialnega spektakla nad Ljubljanico in balvanske preizkušnje Triglav The Rock, ki smo jo prejšnja leta v majskem terminu spremljali na Kongresnem trgu.

"O ideji smo začeli razmišljati že spomladi, v času karantene, ko smo ugotovili, da izvedba balvanske tekme Triglav The Rock letos ne bo mogoča. Razmišljali smo, kaj storiti, česa se lotiti, in prišli na to idejo.

Pri tem nam je bil s svojimi idejami v veliko pomoč tudi Jernej Kruder. Kar zadeva vreme, ki za nedeljo ni najbolj obetavno, ne moremo storiti ničesar. Rezervni termin je sicer v ponedeljek, a za takrat je vremenska napoved še slabša," se je sprijaznil Rožnik.

Lokacije plezanja po Ljubljani: 1. Tivoli (Info točka – rdeča skulptura)

2. Rimski zid

3. Waldorfska šola

4. Poljanska cesta 20

5. Foculus

6. Plečnikov podhod

7. Jakopičeva Galerija

8. Plezalni center Ljubljana

9. Balvanija

10. Bolder scena

Ogromen organizacijski zalogaj

Organizatorji pri izvedbi plezalne tekme skoraj nikoli nimajo sreče z vremenom, a gledalcev očitno to ne moti, saj so vsa leta povsem zapolnili Kongresni trg, kjer je tekma potekala. Organizatorji so razmišljali celo o prestavitvi tekmovanja, a je to predvsem zaradi zahtevne logistike prehajanja meddržavnih mej in s tem povezanim pridobivanjem dovoljenj preveč zahtevno.

Foto: Agencija Extrem

"Organiziramo veliko število velikih mednarodnih športnih in drugih projektov, ta pa je organizacijsko ter izvedbeno eden najzahtevnejših v zadnjih letih," je še povedal Rožman. "Morali smo naročiti novo steno, kar je velik finančni zalogaj, pridobiti sponzorje, dovoljenja NIJZ in ministrstva za notranje zadeve, saj k nam prihajajo tudi plezalci iz tujine. Pod črto, če nam to uspe izpeljati, lahko izpeljemo prav vse," pravi Rožnik.

Organizatorji so morali za izvedbo dogodka pridobiti soglasje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, za plezanje po Plečnikovih znamenitostih pa zeleno luč Mestne občine Ljubljana in zavoda za varstvo kulturne dediščine. Nekaj idej so morali izključiti, saj zanje niso pridobili soglasja.

Foto: Agencija Extrem

Na štartni listi je več kot 150 tekmovalcev

Na štartni listi je že več kot 150 tekmovalcev (vsi bodo prejeli drese s priimkom na hrbtni strani), prijave so mogoče tudi jutri, na dan kvalifikacij.

Od slovenskih športnih plezalcev, ki tudi na svetovnem odru dosegajo odmevne rezultate, lahko poleg Kruderja, ambasadorja projekta, pričakujemo Gregorja Vezonika, tretjega s svetovnega prvenstva v Innsbrucku leta 2018 na balvanih, Luko Potočarja, 4. na za zdaj edini letošnji tekmi v športnem plezanju (težavnost v Brianconu v Franciji), Mio Krampl, svetovno podprvakinjo v težavnosti in potnico na olimpijske igre v Tokio, Vito Lukan, Anžeta Peharca, Martina Berganta, Milana Preskarja, Katjo Kadič, Julijo Kruder, Zana Lovenjaka Sudarja ...

Foto: Agencija Extrem

Med povabljenimi imeni velja omeniti Srbkinjo Stašo Gejo, ki je vrsto let živela in trenirala v Sloveniji, sicer 3. na balvanih na svetovnem prvenstvu leta 2018, Italijana Michaela Piccolruaza, Španca Pola Roca, za katerega so organizatorji morali pridobiti posebno dovoljenje za prihod v Slovenijo, saj je Španija trenutno na rdečem seznamu in bi torej moral v karanteno, Švicarja Nilsa Favreja, Francozinjo Svano Bjarnason, sicer zmagovalko lanske tekme v plezanju na zvonik v Mostu na Soči, in druge.

300 srečnežev na prizorišču, za vse preostale velik LED-zaslon

Režim na prizorišču, ki bo ograjeno in bo imelo sedežni red z zagotovljeno razdaljo meter in pol za približno 300 obiskovalcev, bo sledil vsem priporočilom NIJZ, v bližini pa bo tudi velik LED-zaslon, kjer si bodo finale lahko ogledali tudi preostali.

Program Triglav The Rock - Street Edition

Nedelja, 30. avgust 2020

Predtekmovanje: 9.00–17.00/središče Ljubljane

V predtekmovalnem delu bodo udeleženci plezali po stavbah, spomenikih, strukturah, ograjah ... Vsak izziv bo ovrednoten, plezalci pa bodo z njihovim premagovanjem nabirali točke. Več ko jih preplezajo, bolje je. Najboljših šest se bo pridružilo povabljenim plezalcem v finalu.

Praktičen primer iz tujine:

Finale na Ljubljanici: 20.00/Ljubljanica pri Novem trgu

V finalnem obračunu bosta na steni istočasno tekmovala po dva tekmovalca, zmagal bo tisti, ki prvi pripleza do zadnjega oprimka. Plezalo se bo lahko le z rokami, uporaba nog ne bo dovoljena.



Tekmovanje bo potekalo po piramidnem sistemu na izpadanje, zmagovalec iz para nadaljuje v naslednji krog, do končnega zmagovalca.

Ker bo stena postavljena nad vodo, je vsaka napaka plezalca kaznovana s padcem v Ljubljanico. V finalu bodo tekmovali povabljeni tekmovalci iz Slovenije in tujine, pridružilo pa se jim bo še šest najboljših plezalcev iz rekreativnega dela tekmovanja.