Takrat je bila še najstnica, danes je povsem drugače

Eva Terčelj je bila letos na tekmi svetovnega pokala v Tacnu druga. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida

Eva Terčelj je že v preteklosti dosegala vrhunske rezultate, a letos ji je uspel pravi preboj. Predvsem je veliko bolj konstantna in vseskozi v stiku z najboljšimi kajakašicami na divjih vodah. Terčeljeva se je letos na tekmah svetovnega pokala dvakrat uvrstila na stopničke - 2. in 3. mesto - ter se na petih tekmah štirikrat uvrstila v finale. To je na koncu zadostovalo za končno drugo mesto v seštevku svetovnega pokala.

"S tem, kako sem tekmovala do zdaj, sem zelo zadovoljna. Bila sem zelo konstantna, saj sem se uvrščala v finale. To je potrditev in vlivanje dodatne samozavesti, da smo dobro delali in da gremo v pravo smer. Predvsem si želim, da bi podobno delovala tudi na svetovnem prvenstvu. Želim si prikazati vrhunsko vožnjo," je uvodoma dejala danes 27-letna kajakašica, ki od letos trenira pod vodstvom Jerneja Abramiča.

Naloga je enaka

Za Evo je vsaka tekma poglavje zase. Svetovno prvenstvo je zanjo letos najpomembnejša tekma v sezoni, a se bo nanjo pripravljala kot na vse preostale. "Ne nazadnje je naloga enaka, prevoziti postavitev v najhitrejšem času in brez dotikov, kar sta moj cilj in moja želja."

Eva Terčelj je na prvem članskem svetovnem prvenstvu zasedla ... Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Treba se je boriti iz dneva v dan

Eva Terčelj ima na progo v Španiji lepe spomin. Ne samo, da je tam tekmovala na prvem članskem svetovnem prvenstvu, tam je leta 2013 dosegla tudi zmago na tekmi svetovnega pokala. Članica Kajak kanu kluba Ljubljana meni, da se na splošno vsi Slovenci tam dobro počutijo.

"Da, tam je bil moj debitantski nastop. Ne spominjam se ravno, kako se je končal, ampak vseeno upam, da se bo letos končalo bolje (smeh, op. p.). Sicer se tam dobro počutimo in tudi živeti tam je zelo lepo. To zagotovo pripomore k večji sproščenosti oziroma sami osredotočenosti na pripravo na tekmo. Vseeno mislim, da ne smem računati na nekatere pretekle rezultate. Treba se je boriti iz dneva v dan, iskati tiste prave občutke in delati v smeri, da se ti vse skupaj zloži," je še povedala trenutno naša najboljša slovenska kajakašica.