Svetovno člansko prvenstvo v boksu bo leta 2021 v Beogradu

Svetovno prvenstvo v boksu za člane bo prihodnje leto gostilo glavno mesto Srbije. Mednarodna amaterska boksarska zveza (Aiba) je organizacijo prvenstva dodelila Beogradu, potem ko indijski kandidati iz New Delhija "niso izpolnili svojih obveznosti glede plačila pristojbine, kot je navedeno v pogojih sporazuma o gostitelju".

Krovna svetovna federacija za amaterski boks je odpovedala pogodbo. Zato bo morala Indija plačati odstopno kazen v višini 500.000 ameriških dolarjev oziroma 461 tisoč evrov.

Začasni predsednik Aibe Mohamed Moustahsane je ob dodelitvi prvenstva Beogradu zatrdil, da bo to svetovno prvenstvo velik dogodek za Srbijo. "Prepričan sem, da bo vaš narod ponosen, da bo gostil prvenstvo v Beogradu. Srbija ima vse za organizacijo velikega dogodka, tako za športnike, trenerje, sodnike in seveda za ljubitelje boksa," je dejal prvi mož organizacije, so sporočili iz Aibe.

"To je velik korak k našemu novemu tekmovalnemu sistemu in tudi finančni stabilnosti naše organizacije, za katero želimo, da bi bila vse manj odvisna od olimpijskega denarja."

Termin še ni določen

Izvršni odbor Aibe sicer mora zaradi prestavitve olimpijskih iger, ki bodo po novem v Tokiu poleti 2021, s srbskimi gostitelji še doreči termin za izpeljavo svetovnega prvenstva.

"Verjamemo, da se bomo držali načrtovanega časovnega okvirja in SP izvedli leta 2021 po olimpijskih igrah, če bodo razmere, povezane s pandemijo novega koronavirusa, pod nadzorom. Takoj, ko bo določen datum, bo to pomagalo boksarjem, da pravilno načrtujejo priprave na naslednje leto," je opozoril začasni predsednik Aibe.

Predsednik srbske boksarske zveze Nenad Borovčanin je izjavil, da se prvenstvo vrača v Beograd po 43 letih. Po zgodovinskem turnirju leta 1978 v glavnem mestu Jugoslavije bo Beograd drugič gostitelj prvenstva.

