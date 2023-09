Lucija Hribar za las brez odličja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvovišinska bradlja je njeno paradno orodje. Po uspešnem nastopu v petkovih kvalifikacijah se je s četrto oceno zanesljivo uvrstila v finale najboljše osmerice. Tudi v današnjem finalu je nastopila dobro, na koncu pa se ples tisočink ni razpletel v njen prid, vendar je bila Hribar tudi s četrtim mestom zelo zadovoljna.

To je bil tudi edini finale slovenske ekipe na Madžarskem. Poleg Hribar so v kvalifikacijah svetovnega izziva nastopili še Zala Trtnik, ki jo tako kot Hribar konec septembra čaka vrhunec sezone, svetovno prvenstvo v Antwerpnu, Nikolaj Božič in Gregor Rakovič. Vendar se nihče izmed njih tokrat ni prebil v finale.