Lucija Hribar v Turčiji še do dveh finalov

Lucija Hribar je bila danes uspešna še na gredi in parterju. Foto: Grega Valančič/Sportida

Enaindvajsetletna telovadka je v petek uspešno odprla kvalifikacijske nastope v Turčiji, ko se je s peto oceno (12,600 točke) uvrstila v nedeljski finale na dvovišinski bradlji in boj za kolajne.

Danes pa je bila uspešna še v kvalifikacijah na gredi (12) s šesto oceno ter na parterju (12,400) s četrto oceno.

"S svojima današnjima nastopoma na gredi in parterju sem zadovoljna. Na gredi imam sicer vedno malo treme, ampak sem danes kljub temu naredila zelo lepo vajo. Dvakrat sem se malo zamajala, vse drugo pa je bilo po moji oceni super," je uvodoma o današnjih kvalifikacijskih predstavah za STA povedala Hribar.

"Prav tako sem zelo zadovoljna z nastopom na parterju, saj sem obe akrobatiki naredila zelo lepo. Lepa je bila tudi artistika sestave, zato ne čudi, da sem prejela najvišjo oceno na parterju doslej," je dodala telovadka Zelene jame.

Pojasnila je še, da so bile očitno priprave uspešne, saj so ji šli vsi nastopi, uvodni v jesenskem delu, dobro od rok. "Zelo sem vesela, ker sem že na uvodu pokazala, da sem zelo dobro pripravljena. Upam, da bom na naslednjih tekmah to pokazala še bolje," je bila s popolnim izkupičkom zadovoljna Hribar.

Kot je iz Turčije sporočila njena trenerka Nataša Retelj, je njena varovanka na gredi s preveč treme opravila nastop. "Vaja je bila sicer kar solidna, vendar brez treme očitno ni šlo. Videlo se je, da se je med nastopom malo tresla," je dejala Retelj.

O nastopu na parterju pa dodala, da je Hribar prikazala odlično predstavo. "Na parterju pa je Lucija prikazala res lepo sestavo, za katero je prejela četrto oceno kvalifikacij. Ima torej popoln izkupiček - trije nastopi, trije finali," je bila zadovoljna trenerka.

Vsi boji za kolajne so na uvodni postojanki jesenskega dela sezone na sporedu v nedeljo.

