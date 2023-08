Kitajkam in Izraelkam zadnje dejanje na SP

Zadnje dejanje letošnjega svetovnega prvenstva v ritmični gimnastiki v Valencii se je razpletlo po okusu kitajskih in izraelskih telovadk. V finalih skupinskih sestav 5-krat obroči so zlato kolajno osvojile Kitajke, v sestavi 3-krat trak in 2-krat žoga pa Izraelke.

Kitajke so v postavi Xinyi Ding, Qiqi Guo, Ting Hao, Zhangjiayang Huang, Yanzhu Pu in Lanjing Wang za sestav 5-krat obroči prejele oceno 36,550 točke. Srebrno kolajno so osvojile Španke (36,100), bronasto pa Italijanke (35,850).

V sestavi 3-krat trak in 2-krat žoga so smetano pobrale Izraelke Shani Bakanov, Eliza Banchuk, Adar Friedmann, Romi Paritzki, Ofir Shaham in Diana Svertsov, ki so zmagale z oceno 34,800. Druge so bile Kitajke (32,800), tretje pa Ukrajinke (32,300).

Prva dama letošnjega svetovnega prvenstva na Pirenejskem polotoku je bila komaj 16-letna Nemka Darja Varfolomeev, ki je osvojila kar pet odličij zlatega leska. Poleg končne zmage v prestižnem mnogoboju je bila najboljša tudi v vseh štirih posamičnih rekvizitih z žogo, trakom, kiji in obročem, v ekipni konkurenci pa je z Nemkami osvojila srebrno kolajno.

Španijo s širokim nasmehom zapušča tudi Slovenija. Rusinja s slovenskim potnim listom Jekaterina Vedenejeva je v finalu s trakom osvojila bronasto kolajno, v finalih z obročem in žogo pa šesto mesto. V mnogoboju je bila deveta, Sloveniji pa je izborila tudi vozovnico za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu.

Preberite še: