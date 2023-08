Nemka zlata v mnogoboju, Vedenejeva deveta

Devetindvajsetletna Jekaterina Vedenejeva je svoje nastope v današnjem finalu mnogoboja začela v svoji "paradni disciplini". Za svojo sestavo s trakom je prejela oceno 31,300 točke, za drugo vajo z obročem pa 32,700. Za vajo z žogo je od sodniške sekcije prejela oceno 33,300, v svojem zadnjem rekvizitu s kiji pa 30,350 točke.

Že na poti v Pariz

Vedenejeva je že pred današnjim nastopom v mnogoboju v celoti izpolnila svoje cilje na letošnjem svetovnem prvenstvu. V kvalifikacijskem delu mnogoboja je osvojila peto mesto in Sloveniji zagotovila vozovnico za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu.

Svoje sijajne nastope na Pirenejskem polotoku je oplemenitila s tremi posamičnimi uvrstitvami v veliki finale, krona pa je bil njen nastop v finalu s trakom. V tem rekvizitu je osvojila bronasto odličje, svoje tretje tega leska na velikih tekmovanjih po lanskem svetovnem prvenstvu v Sofiji in letošnjem evropskem prvenstvu v Bakuju. V preostalih dveh finalih z obročem in žogo je v Valencii zasedla šesto mesto.

Jekaterina Vedenejeva je Sloveniji zagotovila vozovnico za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Končno konec napornega prvenstva

"Končno se je končalo svetovno prvenstvo. To je bilo eno najtežjih tekmovanj v zadnjem času, tako psihično kot tudi fizično. Danes je bilo zelo težko tekmovati, saj sem pred tem že dva dni tekmovalna na svojih maksimalnih močeh. Danes sem bila zelo utrujena, vendar smo zadovoljni, da sem se zbrala in naredila tri vaje zelo dobro. V vaji s kiji nisem uspela narediti vseh elementov, zaradi česar se nisem uvrstila med najboljših osem. Z rezultatom in devetim mestom sem vseeno zelo zadovoljna. Ta rezultat govori o tem, da lahko ciljamo na finale mnogoboja tudi na prihajajočih olimpijskih igrah v Parizu. O pripravah za olimpijske igre se bomo pričeli pogovarjati nekoliko kasneje. Sedaj me čaka krajši počitek, srečanje s starši, prijatelji in praznovanje uvrstitve na olimpijske igre in medalje. Hvala vsem za podporo in se vidimo v Sloveniji," je iz Valencie prek Gimnastične zveze Slovenije sporočila Vedenejeva.

Zmaga ruski najstnici z nemškim potnim listom

Zlato kolajno v mnogoboju je osvojila komaj 16-letna Darja Varfolomeev, ki se je leta 2018 iz Rusije preselila v Nemčijo. Varovanka nekdanje odlične beloruske ritmične telovadke Julije Raskine je v Valencii osvojila že svoje peto odličje najbolj žlahtnega leska, poleg končne zmage v mnogoboju je bila najboljša tudi v vseh štirih posamičnih rekvizitih, v ekipni konkurenci pa je z Nemkami osvojila srebrno kolajno.

Pred drugouvrščeno Italijanko Sofio Raffaeli, ki je na lanskem svetovnem prvenstvu v bolgarski Sofiji prav tako osvojila pet zlatih odličij, je imela na koncu 1,750 točke prednosti. Bronasto kolajno je osvojila Izraelka Darja Atamanov (131,400), ki se je po lanski odsotnosti s svetovnega prvenstva zaradi poškodbe noge uspešno vrnila na tekmovalno prizorišče.

