Lucija Hribar zanesljivo v finale na bradlji

Enaindvajsetletna telovadka Lucija Hribar je uspešno nastopila v kvalifikacijah dvovišinske bradlje v Mersinu in se s peto oceno (12,600) uvrstila v nedeljski finale in boj za kolajne. Kot je iz Turčije sporočila slovenska trenerka Nataša Retelj, se njeni varovanki sestava na dvovišinski bradlji, ki je njeno najmočnejše orodje, ni najbolje posrečila, temu primerna je bila tudi ocena.

"Upam, da bo v finalu Lucija pokazala boljši nastop in se borila za kolajne. Ob dobri predstavi je sposobna poseči krepko čez 13 točk," je povedala trenerka mlade slovenske telovadke. Hribar, ki je edina slovenska predstavnica na uvodnem tekmovanju nove sezone v Turčiji, bo v soboto nastopila še v kvalifikacijah na gredi in parterju.

"Zelo sem vesela, da lahko po dolgem času spet tekmujem, saj zelo rada nastopam in drugim pokažem, kaj znam. S svojo predstavo na dvovišinski bradlji sem zadovoljna, saj sem prišla med najboljše v finale," je sporočila telovadka Zelene jame. Obenem je priznala, da zna sestavo izvesti tudi bolje. "Res pa je, da bi bilo lahko tudi bolje, da bi bila vaja lahko lepša. S trenerko Natašo sva se tudi zato odločili, da bom v finalu prikazala nov, težji seskok. Upam, da mi bo v nedeljo uspela zelo lepa vaja, potem pa bomo videli, kam me bo to pripeljalo."