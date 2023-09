Švedski namiznoteniški igralci po 21 letih spet evropski prvaki

Švedski namiznoteniški igralci so izkoristili domačo dvorano v Malmöju in po 21 letih spet postali evropski prvaki. V finalu so premagali Nemce, ki so prevladovali po zadnjem švedskem naslovu leta 2002 v Zagrebu, tokrat pa morali gostiteljem priznati premoč.

Švedi, za katere je to že 15. naslov in so najuspešnejša država na evropskih prvenstvih, so nekoliko pomlajene tekmece zmagali s 3:1, edino točko za poražence je prispeval veteran Timo Boll, ki je po preobratu s 3:2 ugnal Mattiasa Falcka. Pred tem je Truls Möregardh s 3:0 premagal Benedikta Dudo, po tem pa Kristian Karlsson Kaya Stumperja. Za konec je bil Möregardh boljši od Bolla.

Če Nemcem ni uspelo ubraniti naslova, pa so bile pri njegovem branjenju uspešnejša nemška dekleta. V finalu so s 3:0 premagala Romunijo. Zlato kolajno so si okoli vratu obesile Xianona Shan, Ying Han ter Nina Mittelham.

Pri moških so si tretje mesto razdelili Portugalci in Francozi, slednji so v osmini finala izločili Slovenijo, v isti državi so bronaste kolajne odnesla tudi dekleta.

