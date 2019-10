Po prvem dnevu SP na vrhu pričakovano Rusi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski telovadci so po prvem dnevu kvalifikacij svetovnega prvenstva na prvem mestu. Foto: Reuters

Ruski telovadci so po prvem dnevu kvalifikacij telovadcev na 49. svetovnem prvenstvu v Stuttgartu pričakovano z veliko prednostjo na vrhu razpredelnice. V ponedeljek je na sporedu še drugi dan kvalifikacij, poleg slovenskega aduta za finale na konju z ročaji Saša Bertonclja nastopi še čakajo tudi olimpijske prvake Japonce, Kitajce ...

Rusi so danes prikazali izjemne nastope in imajo pred najbližjimi zasledovalci, reprezentanco Tajvana, več kot devet točk prednosti, na tretjem mestu so po prvem dnevu končali gostitelji zadnjih olimpijskih iger, Brazilci.

Tudi v mnogoboju so v ospredju Rusi, saj je največ točk na šestih orodjih zbral Nikita Nagornij pred rojakom Arturjem Dalalojanom.

Slovenski telovadci na čelu z Bertoncljem, edinimi upom moške vrste za olimpijske igre leta 2020 v Tokiu, bodo nastopili v ponedeljek.

Uspešen nastop in preboj v finale najboljše osmerice na konju z ročaji je prvi pogoj, da bo lahko Bertoncelj še naprej lovil olimpijsko vozovnico.

Poleg Bertonclja bosta drugi kvalifikacijski dan telovadcev na 49. SP v Stuttgartu, po katerem bo že znana večina potnikov na OI 2020, slovenske barve zastopala še Rok Klavora in Luka Terbovšek, ki se bosta oba predstavila na parterju.

