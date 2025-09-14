Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
14. 9. 2025,
9.51

Urška Kuharič Živa Dvoršak Strelstvo

Nedelja, 14. 9. 2025, 9.51

1 ura, 16 minut

Strelstvo, svetovni pokal, Kitajska

Urška Kuharič in Živa Dvoršak na drugi tekmi daleč od finala

STA

Živa Dvoršak | Foto Nebojša Tejić/STA

Živa Dvoršak je bila 61.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Urška Kuharič in Živa Dvoršak sta sklenili nastope na tekmi svetovnega pokala v kitajskem Ningboju. V disciplini zračna puška na 10 m sta bili v kvalifikacijah daleč od mest, ki vodijo v finale. Kuharič je v konkurenci 76 strelk zasedla 44. mesto, Dvoršak pa je bila 61.

V kvalifikacijah je bila najboljša domačinka Peng Xinlu s 637,4 kroga, sledili pa sta ji Norvežanka Jeanette Hegg Duestad (634,1) in še ena Kitajka Yang Yujie (633,9).

Tudi v finalu sta bili na prvih dveh mestih Peng in Duestad, pri čemer si je domačinka odločilno prednost nabrala v drugem delu finala na izpadanje. Tretje mesto je na koncu pripadlo Indonezijki Meghani Sajjanar.

Komaj 16-letna Peng je po uspešnih kvalifikacijah mirnost in natančnost zadržala tudi v velikem finalu osmih najboljših strelk ter s 255,3 kroga postavila nov članski in mladinski svetovni rekord v tej olimpijski disciplini.

Za finale najboljše osmerice je bilo treba zadeti 632 krogov. Od tega sta bili Slovenki precej oddaljeni. Kuharič je zadela 627,2 kroga, Dvoršak pa 623,9.

Slovenki sta bili daleč od finala tudi na petkovi prvi tekmi v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 m. Kuharič je bila 57., Dvoršak pa 63.

Živa Dvoršak
