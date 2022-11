Stavil na zmago svoje ekipe, zaslužil rekordnih 75 milijonov, ampak ...

Houston Astros so osvojili World Series, veliki finale profesionalne ameriške lige v bejzbolu. S 4 : 1 v zmagah so premagali Philadelphio Phillies. Za ekipo iz Teksasa je to drugi naslov prvaka MLB v zadnjih šestih letih. Lani so v velikem finalu izgubili.

Jim McIngvale Foto: Reuters Niso pa edini zmagovalci World Series. To je tudi eden njihovih najbolj strastnih navijačev Jim McIngvale. 71-letni poslovnež je lastnik verige trgovin s pohištvom. Kličejo ga Mattress (vzmetnica) Mack. V več stavnih hišah je vložil skupaj deset milijonov ameriških dolarjev in stavil, da bodo Astros letos osvojili ligo MLB. Vložek se mu je zdaj povrnil z najvišjim izplačilom v zgodovini ameriških športnih stav – 75 milijonov dolarjev. "Pretekli teden je bil nekaj res posebnega. Nimam besed," je povedal McIngvale. Na Twitterju je objavil fotografijo s kovčkom, polnim denarja. Seveda pa v ponedeljek ni manjkal niti na šampionski paradi Astrosov. "Astros so opravili delo, jaz sem samo stavil denar."

How tweet it is 75 million pic.twitter.com/btaCd8bYY6 — @MattressMack (@MattressMack) November 6, 2022

A Mattress Mack s tem zaslužkom s športnih stav ne bo obogatel. Pa ne le zato, ker bo moral od tega plačati davek, temveč ker bo s tem denarjem nagradil svoje stranke. Lani je namreč njegova veriga trgovin imela prav posebno akcijo. Kupcem vzmetnic, ki so stale več kot tri tisoč dolarjev, je obljubil, da jim bo denar povrnil, če Houston Astros osvojijo World Series. Koliko je bilo teh kupcev, ne poročajo, je pa v izjavi za Fox 26 dejal, da bo šel večji delež zaslužka od zmage na stavah za ta namen.

Na zmago Houstona v finalu MLB je stavil že lani, takrat 3,35 milijona dolarjev. A so izgubili. Mattress Mack je sicer znan po dobrodelnosti. Pred nekaj leti so njegove trgovine v Houstonu v času pustošenja hurikana Harvey spremenili v zavetišča.

Houston Astros so v soboto zmagali na četrti finalni tekmi MLB in postali prvaki. Foto: Reuters Največ, 30 milijonov dolarjev, so McIngvalu izplačali na stavnici Caesars Sportsbook. Pri njih je vložil tri milijone. Kvota na naslov prvaka Astrosov pa je bila 10 proti 1. "Pravkar smo napisali najvišji ček v zgodovini športnih stav Mattress Macku. Bi ga še enkrat? Seveda bi ga. Že mogoče, da je Mack zmagal, a smo ponosni, da smo z njim za dober namen sodelovali pri pomoči gasilcem in reševalcem ter vojnim veteranom," je povedal direktor stavne hiše Ken Fuchs. Pred dnevi so namreč McIngvale in Caesars gasilcem, reševalcem in vojnim veteranom iz Houstona, Philadelphie in Atlantic Cityja podarili nove vzmetnice.