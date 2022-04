Spustaši v novo sezono s preverjenim receptom

Kot vsako leto tudi to sezono slovenski spustaši na divjih vodah na največjih mednarodnih tekmovanjih merijo na najvišja mesta. Na vrhunec sezone, svetovno prvenstvo, so se v zimskem obdobju znova pripravljali v Španiji.

Empuriabrava, na katalonski Costa Bravi, je že zadnjih sedem let zimska baza najboljšega slovenskega sprinterja na divjih vodah Nejca Žnidarčiča. Petkratni svetovni prvak v tej divjevodaški disciplini ima v Španiji na voljo vse, kar potrebuje za nemotene in kakovostne priprave.

"Zame je tam idealen kraj za zimske priprave, saj imam vse, kar potrebujem, na dosegu roke. Tam sem bil dva meseca in moram reči, da sem z opravljenimi treningi zelo zadovoljen. Pogoji so bili zelo dobri, saj ni skoraj nič pihalo, tako da sem opravil dosti kakovostnih treningov tako na vodi kot tudi v fitnesu. Za teden dni so se mi pridružili tudi tekmovalci iz Francije, na čelu z Maxencem Barouhom in Luco Baronejem, s katerima smo si delili stopničke na lanskem svetovnem prvenstvu. Fantje so zelo motivirani za treninge in so tudi zelo hitri, saj imajo svetovno prvenstvo doma," je povedal Žnidarčič.

Svetovno prvenstvo je vrh letošnje spustaške sezone

Prav svetovno prvenstvo v Franciji, natančneje v Treignacu, ki bo na sporedu v začetku junija, je vrh letošnje spustaške sezone. Le teden dni zatem pa sledi še svetovni pokal, ki bo med 9. in 11. junijem v Celju.

"Letošnja sezona bo zelo kratka, kar mi sicer ustreza, saj je bila lanska zelo dolga. Prvi in edini cilj sezone je ubraniti naslov svetovnega prvaka v Treignacu, na preostalih tekmah pa doseči čim boljši rezultat. Imamo sicer še tri tekme za svetovni pokal v Celju, kjer se bom potrudil po najboljših močeh. Tam sem vedno zelo dobro tekmoval in upam, da bo tudi letos tako," je še povedal najboljši spustaš, o prizorišču SP pa dodal: "V Treignacu sem tekmoval pred dvema letoma, ko je bila tam tekma za svetovni pokal, kjer sem tudi zmagal v sprintu. Proga mi ustreza, saj je naravna in ima nekaj tehnično zahtevnih elementov, je tudi malo daljša od prog, na katerih smo tekmovali v zadnjih letih, kar mi tudi ustreza. Razen barve vode, ki je rjava, mi je reka Vezere zelo všeč," je dodal Žnidarčič.

Svetovno prvenstvo v Franciji, natančneje v Treignacu, ki bo na sporedu v začetku junija, je vrh letošnje spustaške sezone. Foto: Nina Jelenc

Med glavne favorite spada tudi Anže Urankar

Lani je do posamične kolajne na evropskem prvenstvu priveslal Anže Urankar, sicer tudi svetovni prvak v sprintu leta 2017, ki bo prav tako spadal med glavne favorite za najvišja mesta na SP. Tudi on je treniral v Empuriabravi. "S pripravami sem zadovoljen, tako kot običajno. Letos sem bil tam dlje, cel mesec, in se tako izognil hudi zimi. Dopoldne smo veslali, naredili težji trening na vodi, popoldne pa je sledilo kontinuirano daljše veslanje in trening v fitnesu. Januarja sem lahko veliko veslal tudi v Ljubljani, saj je bilo lepo vreme, poleg tega pa je bilo veliko tudi teka na smučeh in plavanja," je zimski del priprav opisal Urankar.

Tudi zanj je glavni cilj sezone svetovno prvenstvo, a na progi v Treignacu še ni veslal: "V Treignacu še nisem bil, a sem slišal, da gre za kar dolg sprint, minuto in pol, in da je precej divji, kar bi moralo biti v redu. Prej gremo tja tudi na priprave, tako da bo časa dovolj."

Simon Oven se je po koncu lanske sezone odločil, da konča kariero

V zadnjih letih nas je s kolajnami in naslovom svetovnega prvaka v klasiki navduševal Simon Oven, ki pa je bil po koncu lanske sezone, ki se mu ni izšla po željah, razočaran. Ker ni vedel, ali bo še lahko obdržal zaposlitev v vojski, se je že odločil za konec kariere. A ugoden razplet in podaljšanje zaposlitvene pogodbe so mu omogočili nadaljevanje športne poti: "Na srečo se je izšlo. Pravzaprav sem že končal, pa se potem znova vrnil. Zaradi tega sem imel slabe tri mesece premora. Zdi se mi, da se počutim bolje, bolj sem spočit, predvsem glava je bolj za stvar. Kaj bo v sezoni, težko rečem, ampak zdaj veliko lažje treniram oziroma bolj uživam."

Čeprav je njegova paradna disciplina klasični spust, je lahko konkurenčen tudi v sprintu, a pred letošnjim SP poudarja, da bo klasika zelo zahtevna: "Proga za klasiko je takšna, da tam vode ni stalno, morda štiri dni letno, zato je na tem prizorišču težko opraviti kakovosten trening. Zaradi tega imajo domačini prednost, za klasiko bi lahko celo podeljevali dva kompleta kolajn. Ciljam na oboje, klasiko in sprint. Sprint je daljši, kar mi odgovarja, zato bom napadal v obeh disciplinah."

Spustaše izbirne tekme čakajo v začetku maja na Savi Dolinki in Soči, junija bodo tekmovali na svetovnem prvenstvu v Franciji (3.–6. junij) in svetovnem pokalu v Celju (9.–11. junij), v drugi polovici avgusta pa bo Banjaluka gostila evropsko prvenstvo v spustu za mladince in mlajše člane.