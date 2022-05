Športni plezalci brez tekem na Kitajskem

Mednarodna zveza za športno plezanje (IFSC) je danes sporočila, da so zaradi omejevanja širjenja pandemije novega koronavirusa na Kitajskem odpovedali dve tekmovanji svetovnega pokala v športnem plezanju, ki sta bili načrtovani jeseni, konec septembra in v začetku oktobra, v Wujiangu in Chongqingu.

Kitajska planinska zveza je pred kratkim IFSC obvestila o svoji odločitvi, da se umakne iz organizacije svetovnega pokala v težavnosti in hitrosti, ki bi potekalo od 30. septembra do 2. oktobra v Wujiangu, ter svetovnega pokala v novi olimpijski kombinirani disciplini balvani-težavnost, ki bi bil od 6. do 9. oktobra v Chongqingu.

Mednarodna zveza s sedežem v Torinu za zdaj še ni našla nadomestnega gostitelja odpadlih kitajskih preizkušenj.

Janja Garnbret, ki je zmagala na uvodni tekmi sezone v Meiringenu v balvanih, se je odločila, da bo izpustila vse majske tekme svetovnega pokala, v karavano se bo vrnila 22. junija, ko se bo v Innsbrucku začela sezona v težavnosti.

Olimpijska prvakinja se odkrito spogleduje s še peto zmago v skupnem seštevku sezone svetovnega pokala v težavnosti. Z novo lovoriko bi se z osvojenimi skupno desetimi naslovi v končnih seštevkih sezone izenačila z rekorderko iz Francije Sandrine Levet.

Bo koprska tekma predzadnje prizorišče?

Svetovni pokal v športnem plezanju se bo sicer letos prvič ustavil v Kopru. Primorsko mesto bo gostilo tekmo svetovnega pokala športnih plezalcev v disciplini težavnost 2. in 3. septembra.

Peto največje mesto v Sloveniji bo prvič gostilo svetovni pokal v športnem plezanju, s čimer se podaljšuje dolgoletna tradicija tekmovanj v Sloveniji, po kateri je Kranj med letoma 1996 in 2021 pripravil 25 tekmovanj svetovnega pokala.

Koper bo gostil tekmo svetovnega pokala športnih plezalcev v disciplini težavnost 2. in 3. septembra. Foto: Ana Kovač

Če ne bodo našli nadomestnih gostiteljev, bo koprska tekma predzadnja na letošnjem koledarju. Zadnja tekma na sporedu sezone je Džakarta v Indoneziji, ki bo od 24. do 26. septembra gostila preizkušnji v hitrosti in težavnosti.

Zaradi agresije na Ukrajino so odpovedali tekmovanje v glavnem mestu Rusije Moskvi, ki bi moralo biti na sporedu v začetku marca. Odpovedali so tudi sprva aprila načrtovano balvansko tekmo na Japonskem.

Karavana svetovnega pokala je trenutno v Severni Ameriki, kjer je na sporedu tekmovanje v hitrosti in balvanih v Salt Lake Cityju v ZDA. Med prijavljenimi tekmovalci za nastop v sobotnih kvalifikacijah balvanov je pet Slovencev, in sicer Vita Lukan in Katja Debevec v ženski ter Zan Lovenjak Sudar, Anže Peharc in Gregor Vezonik v moški konkurenci.